Merkwitz

Unfassbar: Der Sportverein Merkwitz sponsert Holzkohle und ein Fass Freibier – und trotzdem meldet sich nur ein einziger zum Wettbewerb um den Super-Griller an. Dabei ist’s doch selbstverständlich: kaum steigt die Temperatur über 25 Grad Celsius, geht der Mensch raus und entzündet ein Feuer, um rohes Fleisch zu erhitzen. Was ist da bloß schiefgelaufen beim Ausscheid um den Brutzel-Besten?

Konzentration auf die Kirsche

Vielleicht war’s nur die falsche Disziplin. Sicher wäre größerer Zulauf gewesen, hätten sich die Merkwitzer mehr auf die Kirsche konzentriert. Ja, richtig gelesen, in „Merks“ gibt’s Ende Juli noch Maikirschen. Sicher hätten ein paar Wettbewerbe ums süße Rosengewächs wohl doch etliche Teilnehmer gezogen. Aber wahrscheinlich scheiterte das simpelste aller Kinderspiele schon an den neuen, überzogenen Sicherheitsauflagen für Dorffeste: Kirschkernweitspucken ist tabu – schließlich drohen beim Kontakt von Kirschkern und Kopf des Vordermanns ganz schlimme Verletzungen. Von verschluckbaren Kleinteilen, den Kernen und Stielen, ganz abgesehen. Ach, du dicke Kirsche! Dann doch lieber Kirschenwettessen, Kirschwettentkernen, Kirschkuchenwettbacken oder Kirschkernkissenkneten – alles Mitmachmöglichkeiten für Groß und Klein. Lediglich das Kirschen vernaschen hinterm Festzelt nach Mitternacht bleibt den erwachsenen Dorffestbesuchern vorbehalten...

Dorfaufhübschende Maßnahmen

Und schließlich können die Merkwitzer bei dorfaufhübschenden Maßnahmen zeigen, was sie noch so alles auf der Kirsche haben. Wenn zum Unkrautjäten an der Friedhofsmauer oder zum Schlaglochausbessern auf der Ortsdurchfahrt gerufen wird, da muss garantiert keiner mit Freibier hingelockt werden.

Von Christian Kunze