Neusornzig

Zerreißprobe im Hortraum: Lene und Julian ermitteln den stärksten im Tauziehen, werden lautstark von ihren Mitschülern angefeuert. Weitere Schülerpaare folgen. Das Besondere: Als Seil dient eine OAZ-Ausgabe. Und je mehr Seiten zu einem Tau zusammengedreht sind, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses reißt.

Rund 200 Fotos pro Woche

Dieses Experiment ist nur eines von vielen. Auf der Fensterbank im Zimmer der Klasse 3 der Grundschule „Auf der Höhe“ sitzen Papierfiguren. In den Händen halten sie Mini-Ausgaben der OAZ. Gebastelt haben sie die Jungen und Mädchen im Rahmen des Projekts „Zeitungsflirt“. An der Wand daneben geht es weiter: Jeden Tag, den die Schüler die OAZ lesen, gilt es, etwas herauszusuchen, auszuschneiden, aufzuschreiben und auf ein vorgedrucktes Plakat zu kleben. Die Felder dafür hat Lehrerin Marion Schubert vergrößert und zum Kalender zusammengeheftet. „Jetzt ist mehr Platz und es ist trotzdem handlicher“, nennt sie Vorteile gegenüber der Ursprungsgröße.

Beim Blättern in der Zeitung schauen die Kinder zuerst in die Veranstaltungsmeldungen – und berichten, welche Events sie am Wochenende besuchen wollen. Bei der Lektüre stehen Sportberichte ganz oben in der Gunst, gefolgt von Witzen, Wetter und Fotos. Apropos Bilder: „Wie viele davon nehmen Sie pro Woche mit ihrer Kamera auf?“ ist eine von dutzenden Fragen die Reporter beim Besuch im Unterricht beantwortet – ein schöner Perspektivwechsel. Ist der Journalist doch sonst der, der die Fragen stellt. Übrigens: Es sind rund 200 Fotos.

Perspektivwechsel im Klassenzimmer

Hin und wieder den Blickwinkel zu wechseln, schadet auch dem Fotografen nicht. Mal ist er Frosch, drückt den Auslöser auf dem Boden liegend und mal tut er es auf einem Tisch stehend, aus der Vogelperspektive. Das Ergebnis sind zwei verschiedene Motive ein und der selben Schulklasse – und später die Wahl, welches in der Zeitung abgedruckt wird.

Auf dem Schulhof leistet die OAZ noch einmal große Hilfe. Als es in der Frühstückspause in Neusornzig plötzlich anfängt zu regnen, ist jeder Schüler gut beraten, der seine Zeitung mitgenommen hat. Denn als Schutz über dem Kopf ist die OAZ eine prima Alternative zu Kapuze oder Regenschirm, den an diesem Tag die wenigsten dabei haben.

Von Christian Kunze