Die bunte Welt des Oschatzer Malers Mirko Theodor

Der seit zwanzig Jahren freischaffende Künstler Mirko Theodor (46) kam aus Halberstadt nach Oschatz und tat zunächst, was er zuvor in allen anderen Orten tat, wo er lebte: Er malte die Kirche in seinem markanten Stil. Inzwischen ist er sesshaft geworden. Und er möchte Oschatz mit seinen Bildern bunter machen.