Diebes-Duo macht Naundorf unsicher

Naundorf. Da schrillten bei Gudrun Blokesch sämtliche Alarmglocken, als sie kürzlich über das Pärchen in der OAZ las, das sich seit Wochen in der Region unter falschem Vorwand in Kindereinrichtungen und Sportvereinen herumdrückt. Ähnlich wie das berühmte Gangsterduo Bonnie und Clyde (siehe Kasten) halten die ungebetenen Gäste Ausschau nach Diebesgut, das sich in bare Münze umwandeln lässt..

Als „Bewährungshelfer“ beim SV Naundorf

„Beim SV Naundorf sind die Beiden gleich zweimal aufgetaucht. Beim ersten Mal klingelte die Frau und erklärte, sie müsse nach einer Verurteilung 20 Pflichtstunden absolvieren. Die Kirche nehme sie nicht. Ihr Bewährungshelfer habe ihr dann den Sportverein empfohlen“, erinnert sich Blokesch und verwies die Bittstellerin an den Vereinsvorsitzenden. Beim zweiten Besuch gab sie ihm gegenüber plötzlich an, sie müsse 50 Stunden leisten, bat ihn zudem, die Toilette nutzen zu dürfen, da sie schwanger sei. Auf die Frage, woher die junge Frau, die kurze blonde Haare trug, komme, sagte sie aus Schleben. Ihr Partner habe sich bei beiden Besuchen im Hintergrund gehalten. Auffällig bei Beiden sei, dass sie bei ihren Erkundungstouren ihr Aussehen verändern, mal blonde, dann schwarze oder die Frau lange rot-braun gefärbte Haare trägt.

Beim SV Naundorf hatten die Fremden, deren Alter auf 30 bis 40 Jahre geschätzt wird, zum Glück nichts mitgehen lassen. Anders in der örtlichen Kindertagesstätte. Dort fehlte nach ihrem „Besuch“ in der Personalumkleide ein Handy.

OAZ-Artikel ausgehängt

Um vor den ungebetenen Gästen zu warnen, hat Blokesch jetzt Kopien des Zeitungsartikels in den Einrichtungen aushängen lassen und auch den Umweltverein Grüne Welle vor den dreisten Dieben gewarnt. Ihr Rat: „Man sollte auf jeden Fall alle Türen und Fenster schließen. Wir lassen zum Beispiel auch in der Dusche die Fenster nicht mehr angekippt.“

Beim Oschatzer Polizeirevier sind mittlerweile mehrere Anzeigen eingegangen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, bestätigte Revierleiter Jan Müller gegenüber der Oschatzer Allgemeinen.

Von Heinz Großnick