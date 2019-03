Oschatz

Streicheln erlaubt: Im Oschatzer Marktkauf sorgte am Mittwoch ein ziemlich echt aussehender T-Rex für Aufmerksamkeit. Mit dieser neuen Attraktion gastiert der Circus Rogall von Donnerstag bis einschließlich Sonntag auf dem Mitarbeiter-Parkplatz vom Marktkauf. Am Mittwoch sorgte Circusleiter Ramon Rogall, der in dem aufwendigen Kostüm steckte, für Werbung im Vorfeld der Vorstellungen.

Nach Angaben seiner Tochter Celine-Michelle wiegt das T-Rex-Kostüm etwa 50 Kilogramm. Ihr Vater kann die Bewegungen des Dinos mit einer Art Fahrradlenker steuern. In der Nase des ausgestorbenen Fleischfressers befindet sich das „Auge“ einer Videokamera, damit Michel Rogall sieht, wer sich gerade in seine Nähe wagt. Und er kann den Dino auch bei Bedarf furchteinflößend fauchen lassen. „Unter dem Kostüm wird es schnell warm – bis zu 40 Grad“, sagt seine Tochter Celine-Michelle. T-Rex geht deshalb schnell die Puste aus.

Show mit vier Dinos

Circusleiter Rogall ist überzeugt: „Ein Zirkus muss mit der Zeit gehen und seinen Besuchern immer wieder etwas Neues bieten können.“ Er bietet bisher als Einziger in Deutschland so eine Dinosaurier-Show mit vier Dinos an. Darüber hinaus gibt es in seiner Manege alles, was zu einem Zirkus dazugehört: Trapezartistik, Pferde-, Kleintier- und Kameldressur, Bewegungskunst und Kraftakrobatik.

Marktkauf-Inhaber begeistert

So wie seine Kunden war auch Jörg Krumbiegel von dem außergewöhnlichen Gast begeistert. „Der fetzt“, sagte der Marktkauf-Inhaber.

Die Vorstellungen des Circus Rogall beginnen ab Donnerstag bis einschließlich Sonnabend täglich um 16 Uhr und am Sonntag bereits um 11 Uhr. Karten gibt es an der Circus-Kasse.

Von Frank Hörügel