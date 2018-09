Schweta

Endlich 18, das Abi in der Tasche – doch was kommt danach? Wer im Lernstress auf dem Weg zur Hochschulreife noch nichts Richtiges gefunden hat, den erwarten eine unüberschaubare Vielzahl an Studienfächern oder anderen Ausbildungswegen. Ähnlich erging es Lukas Hüttner (18), der an der Evangelischen Grundschule „Apfelbaum“ fast den ersten Monat seines Freiwilligen Sozialen Jahres Pädagogik (FSJ) geschafft hat. Der einstige Schüler des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium erzählt: „Ich war unschlüssig, was ich später studieren oder allgemein nach dem Abi machen möchte. Ich hatte mich zwar informiert und auch schon in Sachen hineingeschnuppert, aber zu 100 Prozent sicher war ich nicht.“

Testlauf für Lehramts-Studium

Lehramt könnte etwas sein, aber gerade der Praxisbezug käme dort recht spät im Studium – am Ende mit dem Referendariat. „Deswegen habe ich mir überlegt: Bevor ich jetzt in etwas ‚reinstudiere’, mache ich ein FSJ.“ Es sei gut, ein Jahr Sicherheit zu haben und zugleich Zeit, sich zu orientieren und auszuprobieren. Seine Eltern, als Sozialpädagogin und Ingenieur mit Studienerfahrung, waren dafür offen. „Ich hatte jedenfalls nicht vor, ein Jahr mal hier und dort zu arbeiten oder zu gammeln.“ Stattdessen wollte er über die zwölf Monate, eine Sonderform des FSJ, praktische Einblicke gewinnen. Dafür musste er sich schon vor dem Zeitraum kümmern, in dem Schulabgänger sich an einer Universität bewerben. „Ich habe dann die evangelische Grundschule gefunden, habe mich mit ihnen unterhalten und war dann auch überzeugt.“ Das Konzept der Schule passte und auch auf der anderen Seite war man an ihm interessiert. Hüttner ist erste FSJler seit einiger Zeit, der die Lehrer und Schüler in Schweta unterstützt. Erst danach bewarb er sich offiziell. „Die Finanzierung läuft über den Freistaat“, erklärt er. „Ich musste eine Bewerbung an die FSJ-Pädagogik-Stelle in Dresden schicken. Sie hatten insgesamt 240 Bewerber, von denen 160 angenommen wurden.“ Dass er bereits die Schule für sich gewonnen hatte, spielte hierfür keine Rolle. Wichtiger war das Auswahlgespräch, zu dem er eingeladen wurde.

Partner bei Problemen und zum Spiel

„Ich finde, das FSJ ist eine tolle Möglichkeit, sich ein bisschen mehr zu finden. Oder auch zu merken, was nichts für einen ist.“ Obwohl er vorbereitet war, seien die ersten Tage in Schweta von einer Vielfalt von Eindrücken geprägt: Bis 14 Uhr ist er als Lernbegleiter mit in den Klassen. „Es gibt mindestens zwei Unterrichtsbegleiter neben dem Lehrer, die helfen, dass jedes Kind gefördert wird“, erklärt er. Daneben hilft er beim Vorbereiten des Unterrichts oder ist Ansprech-und Spielpartner in den Hortstunden.

Von Manuel Niemann