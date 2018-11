Oschatz

Noch gut eine Woche können Interessierte über einen der drei Namensvorschläge für das umgebaute Oschatzer Bad abstimmen – bis 2. Dezember läuft das Voting. Die aus Bürgereinsendungen ausgewählten Favoriten„Wellomy“, „B20“ und „XXO“ stoßen auf Ablehnung und Unverständnis – selbst bei der Jury, die sie ausgewählt hat. Es gebe zwar eine Tendenz, welche das ist, wollte Uta Moritz auf Nachfrage aber nicht sagen.„Wir freuen uns über das anhaltende Interesse an der Namensfindung. Abgerechnet wird am Schluss, wir wollen nicht vorgreifen. Noch hat jeder die Chance, für seinen Favoriten zu stimmen“, so die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH.

Saunagast: Name ist gut so wie er ist

Im Widerspruch dazu steht die Aussage einiger Saunagänger, die von der Geschäftsführerin angehalten worden sein sollen, sich nicht öffentlich zur Debatte um die Namensfindung zu äußern. Auf Nachfrage der OAZ dementierte Uta Moritz einen solchen „Maulkorb“ für Besucher. Volker Bienert, regelmäßig in der Sauna zu Gast, sagt seine Meinung. „Wir sind traurig darüber, dass es überhaupt eine Namensänderung geben soll. Wir würden es vernünftiger finden, den Namen beizubehalten. Tradition ist doch der Kerngedanke. Der Name hat sich in den Köpfen der Leute festgesetzt. Eine Änderung hätte viele weitere Kosten zur Folge. Wir sind traditionsbewusst und finden den Namen gut so wie er ist“.

Das Stimmungsbild in Oschatz fällt ähnlich aus. Kaum einer kann sich mit den drei Vorschlägen anfreunden, viele halten die Umbenennung für unnötig, wünschen sich, dass „Platsch“ bleibt oder machen andere Vorschläge. Die von Thomas Grundmann angestoßene Petition zur Namensfindung umfasst inzwischen knapp 300 Unterschriften. Die Liste soll am Donnerstag Abend im Stadtrat übergeben und damit erreicht werden, dass der Entscheidungsprozess zur Namensfindung überdacht wird. Ziel ist, die Oschatzer selbst über ihren Favoriten entscheiden zu lassen. Kritik erntet neben den drei Vorschlägen vor allem, dass die übrigen 62 Vorschläge der Einwohner nicht publiziert werden.

Von Christian Kunze und Kristin Engel