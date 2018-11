Mügeln

Am kommenden Dienstag verkehrt bei der Döllnitzbahn nur der Zug 6.57 Uhr ab Altmügeln (DBG 101). Alle anderen Züge entfallen in der Zeit vom 13. bis zum 20. November.

Als Grund gibt die Bahngesellschaft Bauarbeiten im Bereich des Bahnüberganges Molkereistraße an. Wie Bahnbetriebsleier Lutz Haschke erläutert, werden am beschrankten Übergang Gleis-, sowie Straßenbauarbeiten stattfinden. Die Arbeiten an der Straße werden in die derzeiot laufende Maßnahme an der Bahnhofstraße integriert. Dadurch erspare man zusätzliche Sperrungen und Umleitungen. Der Bahnübergang sei zuletzt Mitte der 1980er Jahre saniert worden.

Außerdem würden im Rahmen dieser Arbeiten die Drahtzüge der Schranke erneuert. Prinzipiell bleibe es bei dem Status, dass hier mit einer von Hand bedienten Kurbelschranke die Fahrbahn voll gesperrt werde, wenn ein Schienenfahrzeug den Bereich quere.

Die Döllnitzbahn bitte die Pendler, während der Bauarbeiten auf die Busse der OVH auszuweichen. Ab 21.November verkehren alle Züge wieder planmäßig.

Die nächsten Dampffahrten auf dieser Strecke finden zum Mügelner Weihnachtsmarkt am 1. und 2. Dezember statt. Die Döllnitzbahn bietet an jenem Wochenende drei Zugverbindungen pro Richtung an. Einmal pro Tag wird der Dampfzug dann auch die Streckenäste nach Kemmlitz und Glossen befahren.

Von Axel Kaminski