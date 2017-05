Wermsdorf/Schmannewitz. Mit der Döllnitzbahn bis an den Döllnitzsee – von dieser Vision träumen der Oschatzer Rathauschef Andreas Kretschmar und Schmalspurbahn-Geschäftsführer Ingo Neidhardt. Nur einem beschert diese Idee eher unruhige Nächte: Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller fragt sich bei der vorgestellten Streckenerweiterung erst einmal „Wie soll das gehen?“ und „Wer soll das bezahlen?“ Wahrscheinlich stinkt dem hohen Herrn des Alten Jagdschlosses nur, dass der letzte Halt unseres „Wilden Robert“ dann künftig direkt an einem Klärwerk sein wird. Und, wie will man das denn bitteschön positiv vermarkten, hm?

Was fehlt, sind attraktive Ziele für den Dampf- und Dieselzugbetrieb. Was hilft, ist ein Blick aufs Standesamt – denn Heiraten in Wermsdorf, das ist angesagt wie nie. So wird der Collmer Albertturm schon als Außenstelle für Eheschließungen gehandelt. Was liegt da näher, als den bekanntesten Eheschließer der Region, Himmelfahrts-Kuppler Günter Schmidt, von seiner Bushaltestelle am Fuße des Berges auf den Schlosshof zu versetzen und dort künftig sieben Tage die Woche Trauungen anzubieten? Wenn sich das erst einmal herumspricht, klappt es auch mit den Fahrgastzahlen der Döllnitzbahn. Heißt es künftig „Hochzeit unter Dampf“, reisen die Gesellschaften in Scharen zu Schloss Hubertusburg.

Wem das zu umständlich ist, der kann sich ja dafür stark machen, das Mügelner Bankenzentrum, analog zur Bahnstrecke, bis nach Wermsdorf zu erweitern oder gleich die Gleise an die besonders bemerkenswerten Bäume in Schmannewitz anzubinden. Wenn im Prospekt steht „Döllnitzbahn fährt auf dem Holzweg“ ist die Neugier der Touristen geweckt.



Von Christian Kunze