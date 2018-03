Döllnitzbahn legt extralangen Aufenthalt zur Eiersuche ein

Mügeln. Damit auch die jüngsten der jungen Mitreisenden eine Chance haben, etwas zu finden, geht es schon seit zwei Jahren nicht mehr darum, schnell auszusteigen und unter Einsatz der Ellenbogen Schokohasen und -eier abzuräumen. Versteckt sind Plasteeier, die man bei den Mitarbeitern der Bahn am Packwagen gegen Süßigkeiten eintauschen kann.

Für die Osterfeiertage gelten zwei verschiedene Fahrpläne. Am Sonnabend fahren die Züge mit dem Ostereiersuchhalt 10.40, 13.50 und 17.25 Uhr am Oschatzer Hauptbahnhof ab. Der erste Zug macht sich nach kurzem Aufenthalt in Mügeln noch auf den Weg nach Kemmlitz Ort. Die Rückfahrten von Mügeln nach Oschatz erfolgen 9.15, 12.51 und 16 Uhr. Alle Züge verkehren mit Dampflok.

Anschluss an die Feldbahn-Fahrten in Glossen

Am Ostersonntag und -montag fahren die Dampfzüge 10.43, 13.43 und 16.43 Uhr in Oschatz ab. Mit dem ersten Zug kann man beiden Tag man bis Glossen weiterfahren, wo v on 10 bis 18 Uhr die Feldbahn fährt. Am Sonntag ist die Weiterfahrt nach Glossen außerdem mit dem letzten Zug möglich. Wegen der Fahrtage der Feldbahn verkehren ab Mügeln zusätzlich 10.45, 13.30, 14.40 und 15.45 mit einer Diesellok bespannte Züge nach Glossen. Von Mügeln nach Oschatz fahren am Sonntag und Montag 9.25, 12.30 und 15.25 Uhr Dampfzüge nach Oschatz sowie am Sonntag 18.30 Uhr ein Zug mit Diesellok.

Wollige Fahrgäste steigen in Thalheim zu

Während die Fahrgäste den Osterhasen bestenfalls von weitem sehen werden, können sie am Sonnabend anderen flauschigen Fahrgästen ganz nahe kommen. Am Sonnabend werden 14.22 Uhr in Thalheim Alpakas in den Zug verladen. Deshalb hat der Zug dort rund 20 Minuten Aufenthalt. Wer ihnen beim Aussteigen zusehen möchte, sollte 15.07 Uhr am Bahnhof Mügeln sein.

MDV-Tickets für Sonderfahrten nicht gültig

Die Ostereiersuche findet nur auf den Fahrten von Oschatz nach Mügeln statt. Für die Osterfahrten erfolgen keine Reservierungen und es gibt keinen Vorverkauf. Tickets des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes sind für diese Sonderfahrten nicht gültig. Die Fahrkarten werden direkt am Zug verkauft. Angeboten werden ausschließlich Tageskarten, die für die Hin- und Rückfahrt gültig sind. Sie kosten zwischen Oschatz und Kemmlitz 14 Euro für Erwachsene, zwölf Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahre und 35 Euro für Familie mit maximal zwei Erwachsenen und drei Kindern. Tageskarten für den Streckenabschnitt Mügeln-Glossen kosten vier Euro.

Wie die Döllnitzbahn betont, finden, obwohl Ferien sind, am Gründonnerstag und Karfreitag keine Fahrten statt. Nach Ostern sind von Donnerstag bis Sonntag diesellokbespannte Zügen nach dem Ferienfahrplan im Einsatz.

Von Axel Kaminski