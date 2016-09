Collm-Region/Mügeln. Abends haben sie noch normal gefressen, morgens liegen sie tot im Käfig – das Schicksal der zu Hauf an der Kaninchenseuche verendeten Langhoren im Landkreis geht einem zu Herzen – und hätte verhindert werden können. Aber nein, die Krankheit ist in Deutschland ja weder anzeige- noch meldepflichtig und wird deshalb auch nicht von staatlicher Seite bekämpft. Ein klares Versagen des Bundesinnenministers Thomas de Maiziére. Statt die Schläfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aufzuspüren, hätte er sich mal um bedrohte Mümmler kümmern sollen – die süßen Felltiere haben im Vergleich zu den Versprengten in Deutschland eben keine Lobby!

Auf Unterstützung kann dagegen Achmad Darwich hoffen. Der aus Syrien stammende Fladenbrotbäcker hat seine Produktion von Leipzig nach Mügeln verlegt und schließt damit eine Marktlücke. Schließlich schießen in der Collm-Region die Dönerbuden, Hauptabnehmer für Fladenbrote, wie die sprichwörtlichen Pilze aus dem Boden. Die Marketingverantwortliche bei der Döllnitzbahn, Denise Zwicker, zieht im Zuge der Neuansiedlung im Nettomarkt ein Ass aus dem Ärmel. Nach den russischen Fahrten mit Wodka und Pelmeni stehen bei der Schmalspurbahn bald türkische Wochen an. Der Wilde Robert wird zum Orient-Express mit Verkauf auf Schienen, Verkostung an den einzelnen Stationen und Bestellmöglichkeiten während der Fahrt. „Döner unter Dampf“ lautet das Motto zwischen Oschatz und Glossen. Und mit dem Halt im Oschatzer Ortsteil Thalheim wird der neue Service noch exotischer: Neben Hammel und Huhn im Fladenbrot bietet Uwe Joite auf seiner Straußenfarm leckeren Laufvogel-Kebab an.



Von Christian Kunze