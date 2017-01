Hals- und Beinbruch in Zeicha: Das kaum 50 Einwohner zählende Dörfchen in der Gemeinde Naundorf lädt am Wochenende wieder zum Skispringen ein. Veranstalter ist der Dorfverein, Ort des Geschehens der Garten des Vereinsvorsitzenden Reiner Gründling. Ski werden gestellt, nur springen muss jeder selbst – auf eigene Gefahr.