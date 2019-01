Oschatz

Ein unbekanntes Gesicht ist Dr. Hans-Joachim Kolb in der Oschatzer Collm-Klinik schon lange nicht mehr. Viele Jahre hatte er als Oberarzt bereits Verantwortung in der Abteilung Innere der Collm-Klinik übernommen. Zuletzt hatte Kolb die Abteilung kommissarisch geleitet. Im Dezember hatte sich der Aufsichtsrat entschieden, Kolb den Posten des Chefarztes zu übertragen.

Gratulation gab es nicht nur von der Klinikleitung, sondern auch vom Aufsichtsrat. Quelle: Hagen Rösner

Jetzt wurde der Mediziner im Beisein von vielen Mitstreitern aus der Klinik und aus dem Bereich der niedergelassenen Ärzte im neuen Amt begrüßt. Kolb wuchs in Leipzig auf und lebt bereits seit vielen Jahren in der Collm-Region. „Ich habe hier meine Heimat gefunden und freue mich natürlich auch, dass ich in dieser leitenden Position Verantwortung übernehmen darf, aber auch Gestaltungsspielräume habe“, sagte der anerkannte Kardiologe bei seiner Berufung. „Es ist Ihnen in den vergangene Jahren gelungen, trotz des Verlustes mehrere Fachärzte ein engagiertes Team zu formen“, betonte der ärztliche Leiter Dr. Mario Günther. Kolb soll unter anderem die Schmerztherapie an der Oschatzer Klinik etablieren.

Von Hagen Rösner