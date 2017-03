Oschatz. Zu den bunten Kindergesichtern an der Fassade des Jugend-, Kultur- und Umweltzentrums in der Lichtstraße 1 gesellen sich am Sonntagnachmittag weitere bunte Ansichten des Lebens. Im Kinosaal und den Fluren des Hauptgebäudes stellen drei Oschatzer ihre Werke aus. Zur Eröffnung der Ausstellung mit dem schlichten und treffenden Namen „Drei Künstler im E-Werk“ laden Mirko Theodor, Nicole Chilcott und Marco Rennhack ein. Die Idee entstand aus dem Kreativclub heraus, den Mirko Theodor bereits vor einigen Wochen ins Leben gerufen hat. „Wir wollen gemeinsam zeigen, wie vielfältig Kunst in der Region sein kann. Das ist besser, als nur sein eigenes Ding zu machen“, nennt Theodor eine weitere Motivation für die Bildeschau. Zu sehen sein werden die Gemälde voraussichtlich bis zum 9. April während der Öffnungszeiten des E-Werks. Die Initiative ist der Vorläufer für die 1. Oschatzer Kunstmesse, die vom 26. bis 28. Mai an gleicher Stelle stattfinden soll. „Wir wollen regionalen Kunstschaffenden die Möglichkeit geben, auszustellen und zu verkaufen.“

Vernissage „Drei Künstler im E-Werk“, Sonntag, 26. März, 16 Uhr, Lichtstraße 1.

Von Christian Kunze