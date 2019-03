Oschatz

Thomas Schupke bleibt Vorsitzender der Werbegemeinschaft, Thomas Schubert hat weiterhin das Amt des Kassiers inne. All weiteren Vorstandsposten wurden Dienstagabend neu besetzt. Mit André Luhn (Werksleiter Frankenstolz Schlafkomfort), Dennis Bach (Eventsolutions Sachsen) und Sebastian Kühne (Optikhaus Röthig) übernehmen drei Männer erstmals Verantwortung. Perspektivisch soll der Vorstand um weitere Personen aufgestockt werden, um die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen, kündigte Thomas Schupke an. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Bettina Schütze, Carola Schönfeld, Maik Wächtler und Jens Müller traten nicht erneut an.

Zehn neue Mitglieder

In seinem Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate sprach Thomas Schupke von einem „Jahr der Veränderungen“ für die Vereinigung der Innenstadthändler. Diese seien überwiegend positiv gewesen, denn mit einer Frischzellenkur für nahezu alle bestehenden Veranstaltungen sei es gelungen, mehr Menschen als bisher ins Zentrum zu locken. „Wir sind immer unter freiem Himmel und auf das Wetter angewiesen. Außer beim Weihnachtssingen hat das auch wunderbar geklappt“, blickte Schupke zurück.

Blick auf den Neumarkt zum Autofrühling 2.0. Die Veranstaltung wurde umgekrempelt und heißt seitdem Blechnacht. Quelle: Christian Kunze

Vorangegangen war dem Jahr der Veränderungen eine außerordentliche Neuwahl des Vorstandes Ende des Jahres 2017. Die neuen Köpfe an der Spitze schafften es, bewährten Ideen einen neuen Anstrich zu verleihen. Sei es ein erweitertes Spektrum (beim Herbstfest), ein neuer Name mit kleinen Änderungen (aus Frühlingsfest wurde Frühlingserwachen) oder ein komplett neues Konzept samt Umbenennung und Terminverschiebung ( Autofrühling wurde Blechnacht) – bei allem sei auch für die Umsetzung viel Überzeugungsarbeit notwendig gewesen, so Schupke. Außerdem konnten 2018 zehn neue Mitglieder gewonnen werden. Die neu gewählten Vorstandsmitglieder kommen zum Teil aus den Reihen dieser Unternehmen.

Eine „Wiedergeburt“ erlebte 2018 die Gala auf großer Bühne zur Modenacht. In der Bilanz des Vereins ist dieser Tag nach wie vor der größte Posten. „Wenn wir das Niveau der vergangenen Veranstaltung halten wollen, braucht es definitiv jemanden, der hinter der Bühne die Fäden zusammenhält“, appellierte der Vorstand.

Adventskalender attraktiver machen

Die anschließende Diskussion dominierte ein Thema: Der Adventskalender, in dem mittels Losen Gewinne an die Käufer ausgereicht werden, soll aufgewertet werden. Als Rücklauf der Bevölkerung nahmen die Mitglieder mit, dass auch geringerwertige Gewinne Akzeptanz fänden, wenn im gleichen Atemzug die Chance auf ein Präsent höher ist. Frank Schneider brachte eine prominentere Präsentation des Kalenders, beispielsweise bei den Veranstaltungen, ins Spiel. Einig war man sich, wie so oft, darin, den Kalender nicht einzustampfen – immerhin sichert er beim Käufer nahezu einen Monat lang tägliche Aufmerksamkeit für das Zentrum und seine Händler.

Von Christian Kunze