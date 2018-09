Die „Brücken in die Zukunft“ sollen das Platzproblem, dass es bei der Lagerung der Akten in der Verwaltung Liebschützberg gibt, beheben. Ende 2016 hatte die Kommune für dieses Projekt das o.k. bekommen, verbunden mit einer Förderung von 172 260 Euro auf die geplanten Gesamtkosten von knapp 230 000 Euro. Erste Entwürfe zeigen, dass dieser Anbau teurer werden wird.