Oschatz

Vor gut 400 Jahren ,am 23. Mai 1618, begann mit dem Prager Fenstersturz der Dreißigjährige Krieg. Der Krieg begann als Religionskrieg und endete als Krieg um die Machtfrage in Europa. In Deutschland blieb kein Landstrich im Zeitraum zwischen 1618 und 1648 vom Krieg und den Kriegsereignissen verschon. Von vielen heute vergessen und in jüngster Zeit geschichtlich kaum aufgearbeitet, hatte der Dreißigjährige Krieg auch Oschatz und die umliegenden Städte und Dörfer entvölkert.

Viele Museen im Landkreis Nordsachsen widmen sich mit Sonderausstellungen diesem Thema. Das Museum in Eilenburg nähert sich unter dem Motto „Friedenssehnsucht“, das Museum in Delitzsch unter dem Motto „Kampf und Leid“, das Torgauer Stadtmuseum unter dem Motto „Die Schweden kommen“ und das Museum Bad Düben unter dem Motto „Wissen für die Zukunft“ den regionalen Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges.

Dreißigjähriger Krieg entvölkerte die Collm-Region

In der Collm-Region hingen findet der 400. Jahrestag des Ausbruchs des Dreißigjährigen Krieges keine Beachtung. Dabei bezeichnet der Politikwissenschaftler Herfried Münkler das Geschehen schon im Titel seines jüngsten Buches als „deutsches Trauma“. Der Krieg habe Deutschland ökonomisch und kulturell um hundert Jahre zurückgeworfen.

Für die Collm-Region waren die Auswirkungen des Krieges katastrophal. In Oschatz beispielsweise lebten von ehemals 3500 Menschen nach dem Krieg nur noch zehn Familien in der Stadt. Vor allem die Pest, die in Folge des Krieges damals sich verbreitet hatte, hatte die Stadt regelrecht entvölkert.

Im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum sucht man dieses Jahr eine Schau zu den Ereignissen vor vier Jahrhunderten vergebens. „Es gibt schlichtweg keine Exponate oder Dokumente mit wesentlichen Bezügen zu den damaligen Ereignissen“, sagt die Oschatzer Museumsleiterin Dana Bach mit Blick auf ihren Fundus. Allerdings, so schätzt sie, würden sich in den Oschatzer Ratsakten mit Sicherheit Informationen aus dieser Zeit finden.

Alte Kriegskasse im Fundus des Mügelner Museums

Der Mügelner Heimatgeschichtsforscher Andreas Lobe, der sich sehr für das Mügelner Heimatmuseum einsetzt und es leitet, hat in diesem Jahr keine Sonderschau zum Dreißigjährigen Krieg parat. „Wir wollen uns zum Jahresende auf eine andere Sonderausstellung konzentrieren. Dabei geht es um 100 Jahre Beendigung des 1. Weltkrieges“, sagt der Mügelner. Obwohl es problematisch ist, zeitgenössische Exponate zu präsentieren, hätte Lobe im Mügelner Museumsfundus einiges zu bieten. „Da wäre unter anderen das Zinnfiguren-Diorama, dass eine Szene beinhaltet, die Mügeln im Dreißigjährigen Krieg zeigt. Die Zinnfigurenszene ist allerdings abgebaut. Im Museum gibt es noch eine Schrift über die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges in Mügeln, doch die ist schon gut 100 Jahre alt“, sagt Lobe. Zudem befindet sich im Fundus noch eine alte Kriegskasse. „Von der vermuten wir, dass sie aus der Zeit zwischen 1618 und 1648 stammt“, sagt Lobe.

Dahlener Ratsakten aus der Kriegszeit verbrannt

Das Dahlener Stadtmuseum hat bereits seit längerem seine Pforten geschlossen. Eine Sonderausstellung ist hier also ebenfalls nicht zu erwarten. „Dabei hat die Stadt Dahlen mit ihrem Umland während des Dreißigjährigen Krieges erheblich gelitten“, sagt Heimatforscher Hartmut Finger. Er macht es am Beispiel von Schmannewitz fest. Im Jahr 1649 gab es von den ehemals 48 Dorfbewohnern, die Land hatten noch acht Leute“, so der Heimatforscher. Finger selbst hat vor einiger Zeit ein Dahlener Stadtbuch herausgegeben, in dem Dahlen im Dreißigjährigen Krieg einen großen Stellen wert einnimmt. Aus seiner ehemaligen Arbeit in Dahlener Stadtmuseum weiß Finger aber: „Im Stadtmuseum gibt es zu diesem Thema so gut wie keine Exponate.“ Einige Akten seien ihm dazu in die Hand gefallen, die würden jedoch nicht für den Grundstock einer Sonderausstellung ausreichen. Außerdem kommt für die Aufarbeitung der Geschichte von Dahlen im Dreißigjährigen Krieg ein besonderer Umstand dazu. „Um 1680 ist in Dahlen das alte Rathaus komplett abgebrannt. Dabei sind sämtliche Ratsakten vernichtet worden, die über diese Zeit hätten Auskunft geben können“, berichtet Hartmut Finger.

Von Hagen Rösner