Oschatz/Mügeln

Sylvana Waage ist sauer. Sie pflegt das Grab ihres Lebensgefährten auf dem Friedhof Oschatz – und beklagt Diebstahl von Utensilien. Blumen, mit oder ohne Vase, Grabeinpflanzungen, Grablaternen – all das sei schon weggekommen. „Das ist kein Einzelfall“, sagt sie. Verwandte und Bekannte erleben das Gleiche – nur die Handhabe dagegen fehlt. Sylvana Waage appelliert an die Diebe, dieses pietätlose Verhalten zu lassen und fordert als Konsequenz das Abschließen der Friedhofstore über Nacht. Vielleicht, so die Oschatzerin, werde durch die Veröffentlichung auch der ein oder andere Täter abgeschreckt und überdenkt sein fragwürdiges Handeln.

Stadt und Polizei raten zur Anzeigen

„Die Problematik ist im Sozial- und Ordnungsamt bekannt, der richtige Weg ist eine Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei“, sagt Rathaussprecherin Anja Seidel. „Wir haben mehrfach geprüft, ob solche Taten mit Streifen- oder Schlüsseldienst verhindert werden können.“ Diese Überlegungen scheiterten jedoch an der Größe der Fläche. „Wenn am unteren Tor zugeschlossen wird, kann jemand von oben den Friedhof betreten und wird eingeschlossen, da der Schlüsseldienst womöglich nicht sieht, dass zum anderen Tor jemand herein gekommen ist“, nennt Seidel das wesentliche Problem. Auch werde der Friedhof in den Abendstunden gern von Spaziergängern genutzt. Die Friedhofsverwaltung schätze darüber hinaus ein, dass die Diebstähle nicht nachts passierten, sondern tagsüber. „Wir appellieren an die Friedhofsbesucher, keine Blumen oder Grabgestecke zu stehlen. Es verletzt Trauernde und gehört zu den Dingen im Leben, die man einfach nicht macht“, sagt Anja Seidel. Gesonderte Streifendienste auf dem Gottesacker, um Diebe dingfest zu machen, hält Steffen Manzke, stellvertretender Leiter des Oschatzer Polizeireviers, nicht für zielführend. „Wenn etwas wegkommt, ist eine Anzeige der erste Schritt. Erst dann haben wir Kenntnis davon und können ermitteln.“ Auch er glaubt, dass die Diebstähle tagsüber geschehen. „Abschließen bringt nichts.“

Friedhofsverwalter meint: Selbst wachsam sein

Unangenehme Erfahrungen mit Diebstahl auf dem Friedhof machte und macht auch der Mügelner Friedhofsverwalter Peter Fritzsch. Seiner Auffassung nach beklauen sich hier die Besucher untereinander. „Es hilft nur, selbst wachsam zu sein. Manchmal taucht der eigene Grabschmuck nur 20 Meter weiter wieder auf“. Anzeigen und Schließzeiten für den Gottesacker nennt er „Unsinn“. Leider hinterließen die Besucher auch immer wieder ihren Müll auf dem Friedhof, was genau so unverständlich sei wie das Klauen von Gießkannen, Schlauchstücken an den Wasserhähnen oder der Wasserhähne selbst, wenn im Winter die Leitung abgestellt wird. „Wir müssen leider mit diesem Klientel leben und selbst Vorkehrungen gegen Diebstahl treffen“, verdeutlicht er.

Von Christian Kunze