EC-Karten und Handys gestohlen – Polizei sucht Dieb in Oschatz und Eilenburg

Oschatz/Eilenburg. Die Polizei sucht nach einem Dieb, der im Januar in Oschatz und Eilenburg mehrere Diebstähle begangen haben soll. Er erbeutete dabei insgesamt 2.630 Euro Bargeld, ein Mobiltelefon, mehrere Portemonnaies und eine Brille. Soweit es der Polizei bekannt ist, stahl der Dieb am 14. Januar gegen 13 Uhr einer Frau beim Einkaufen in Oschatz die Geldbörse, samt EC-Karte und hob damit binnen kürzester Zeit 235 Euro in einer nahegelegenen Bankfiliale ab.

Handy, Brille und Portemonnaie weg

Der nächste Diebstahls- und Betrugskomplex ereignete sich dann am 28. Januar in Eilenburg. Hier griff der Unbekannte gegen 10 Uhr – erneut beim Einkaufen – einem Mann in die Jackentasche und stahl Handy, Brille und Portemonnaie. Mit den darin enthaltenen EC-Karten, samt PIN, begab sich der Täter sofort zielgerichtet zu einem Bankautomaten und hob insgesamt 1.000 Euro ab.

Der nächste Diebstahl geschah am 30. Januar, wieder in Oschatz. Beim Einkaufen stahl er einer Frau die Geldbörse aus der Handtasche und hob erneut 1.000 Euro ab.

Täter verdient mit Diebstählen offenbar Lebensunterhalt

Dies wird durch die Polizei und Staatsanwaltschaft als Diebstahl und Computerbetrug in sechs Fällen verfolgt. Es ist davon auszugehen, dass der Täter seinen Lebensunterhalt durch die Begehung von Straftaten bestreitet, weshalb nicht ausgeschlossen ist, dass er auch in Zukunft erneut ähnliche Straftaten begehen wird.

Die Polizei bittet bei der Identifikation des Täters um Hilfe: Wer erkennt den Dieb und Betrüger auf den Bildern? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor-Körner-Str. 2, in Oschatz zu melden. Tel. 03435 650 - 100 .

Von LVZ/gap