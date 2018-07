Edeltraud Rietig (58) baut in Lonnewitz erfolgreich Kiwis an

Oschatz Exoten - Edeltraud Rietig (58) baut in Lonnewitz erfolgreich Kiwis an Ein Stück Neuseeland gleich neben der Laube: In ihrem Garten in Lonnewitz hat Edeltraud Rietig das, seitdem sie vor vier Jahren zwei Exoten anpflanzte. Diese tragen nun zum ersten Mal Früchte.

Edeltraud Rietig (58) kann bald Kiwis in ihrem Garten in Lonnewitz ernten: Die gut versteckten Früchte in der Mitte wachsen noch, aber behalten zur Reife ihre grüne Farbe. Quelle: Foto: Manuel Niemann