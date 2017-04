Oschatz. Was für die einen der Ausflug mit dem alten Trabant, ist für die Ehrenmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln eine Spritztour in ihrem Hansa-Lloyd. Das Löschfahrzeug – Baujahr 1934 – wurde 1964 von Brandis nach Mügeln überführt und war dort über viele Jahre im Einsatz. Feuer lassen sich damit heute zwar nicht mehr bekämpfen, für einen Besuch bei der Freiwlligen Feuerwehr in Oschatz ist der knallrote Oldtimer aber ideal.

Ingo Fischer, stellvertretender Wehrleiter und Stadtwehrleiter in Mügeln, lädt die Ehrenmitglieder der dortigen Feuerwache regelmäßig zu solchen Ausflügen ein. In Oschatz bekamen die ehemaligen Brandbekämpfer eine Führung durch die Station. Dem Charme des alten Hansa-Lloyd haben die modernen Löschfahrzeuge aber nichts entgegenzusetzen.

Von Christian Neffe