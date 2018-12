Mügeln

Schaut man nicht genauer hin, dann vermittelt die Fassade des früheren Varia-Gebäudes noch den Schein solider Architektur, als nicht in Leichtbauhallen und Fertigteilbauten, sondern hinter festen Mauern produziert wurde. Doch dieser Schein trügt schon länger.

Vorsorglich Parkverbot vor Haus

Der Fußweg an der Döbelner Straße, an der das Gebäude steht, ist schon seit geraumer Zeit mit Baken abgesperrt. Um bei möglichen Beschädigungen abgestellter Autos durch herunterfallende Ziegel nicht in die Pflicht genommen werden zu können, hat die Stadt hier ein Parkverbot eingerichtet. Das wird regelmäßig kontrolliert.

Nachbar ist in Sorge um Kinder

Andreas Baumert ist Nachbar und arbeitet für die Freie Wählergemeinschaft Mügeln im Stadtrat mit. Ihm bereitet seine Nachbarschaft aus mehreren Gründen Sorgen. „Ich sehe doch täglich, dass sich viele nicht um die Absperrung scheren, zum Beispiel Kinder auf dem Weg zur Schule“, schildert er seine Beobachtungen. Was, wenn sich einer der lockeren Steine auf dem Sims des Gebäudes zur falschen Zeit löst und einen Passanten trifft? Völlig offen ist, ob die Sperrung des Fußweges ausreicht, wenn größere Teile der Fassade nach vorn fallen.

Natürlich ist Andreas Baumert von der maroden Bausubstanz nebenan auch direkt betroffen. „Wenn dort Decken durchbrechen und in die Tiefe stürzen, dann fühlt sich das hier wie ein Erdbeben an“, berichtet er. Wenn heftige Windböen die verbliebenen Fensterläden hin und her schlagen, dann finde er hinterher jede Menge Glas auf seinem Grundstück. Früher habe dann viel Dachpappe auf seinem Grundstück gelegen. Doch davon scheine nun nicht mehr viel da zu sein.

Eigentümer reagiert nicht

Die Stadt Mügeln muss solche Aufräumarbeiten ebenfalls regelmäßig erledigen – und bezahlen. „All unsere Briefe mit den Aufforderungen, diesen Pflichten nachzukommen oder zu bezahlen, wenn wir das erledigen, kommen vom Eigentümer ungeöffnet zurück“, erklärt Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wählervereinigung). Das gleiche gelte übrigens für die Schreiben mit den Bescheiden für die Grundsteuer. Telefonisch sei es ihm bisher ein, zwei Mal gelungen mit dem in Wiesbaden ansässigen Eigentümer Kontakt aufzunehmen – allerdings nicht mit dem Diensttelefon. Auf Mügelner Vorwahlnummern reagiere er anscheinend nicht. Bei den Gesprächen am Mobiltelefon habe der Eigentümer ihm ziemlich schroff zu verstehen gegeben, dass er in Ruhe gelassen werden wolle.

Andreas Baumert und einige andere Anwohner stören sich an der Einschätzung der zuständigen Ämter im Landratsamt. Danach sei hier keine Gefahr im Verzuge, weshalb es auch keinen Grund für eine Zwangsvornahme gäbe.

Bürgermeister hält Kauf für denkbar

Bürgermeister Johannes Ecke kann sich vorstellen, das Grundstück vom Eigentümer zu erwerben. Möglicherweise werde eine Revitalisierung der Fläche sogar gefördert. Aber dafür benötige man erstens ein Konzept und müsste sich über einen Preis einigen können, bei dem der Wert des Gebäudes realistisch – also mit Null oder einem negativen Wert – berücksichtigt sei.

Das MDR-Fernsehen berichtete am Donnerstag in „hier um 2“ über dieses Mügelner Problem. Der Beitrag ist in der Mediathek zu finden.

Von Axel Kaminski