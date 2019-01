Oschatz

Schon immer gingen mir die Artikel über pelzige oder gefiederte Lebewesen besonders gut von der Hand. Seit ich mich jedoch nun selbst seit über einem Jahr aktiv im Tierschutz engagiere, bekommt man nun doch noch einen ganz anderen Blick auf die Menschen, die sich für Tiere stark machen. Denn es ist nicht selten ein Kampf, der auch mit angespannten Nerven, unermüdlichem Engagement und manchmal mit Trauer und Enttäuschung einher geht. Ich ziehe den Hut vor denjenigen, die sich Tag ein, Tag aus für das Recht der Tiere einsetzen. Es ist schlimm mitzuerleben, wie trotz all der Aufklärung und der bestehenden Gesetze noch immer mit der „Sache“ Tier umgegangen und über die „verrückten Tierschützer“ die Augen verdreht wird. Dabei ist ihr Engagement und Einsatz für die Lebewesen so ungemein wichtig. Zum Glück geht man hierzulande weitaus besser mit den Tieren um, als in manch anderen fernen Ländern. Doch auch hier lässt sich oft nur mit dem Kopf schütteln. Natürlich gab es auch 2018 wieder tierische Geschichten, die das Tierliebhaberherz höher schlagen lassen.

Happy Ende für Kater Moritz

Für Tierschützer ist ein Happy End immer das Schönste. So begeisterte bereits im Jahr zuvor Kater Moritz, der nach zehn Monaten, in denen er verschwunden war, wieder aufgefunden wurde und bei seinen Besitzern in Ochsensaal eingeziehen konnte. 2018 war es allerdings ein grüner Maximilian-Papagei, der seinen Besitzern große Sorgen bereitete. Am letzten Juni-Wochenende büxte dieser seinem Besitzer Wolfgang Kretschmar aus Oschatz einfach aus und flog davon. Die Partnerin des Papageis blieb dabei allein zurück. Ganze drei Wochen dauerte es, bis der entscheidende Hinweis zum Vogel führte. Denn der Papagei hatte es sich in einer Kleingartenanlage gemütlich gemacht. Die Freude war groß, denn der Besitzer hatte die Hoffnung bereits beinahe aufgegeben, seinen Papagei wieder zu sehen.

Hilferuf von Siegfried Beyer aus Calbitz

Ein Hilferuf erreichte mich im April 2018 von Siegfried Beyer aus Calbitz. Der 74-Jährige stand nach dem Tod seiner Frau völlig alleine da. Viele Jahre lang haben sich beide gemeinsam für Tiere stark gemacht. Sie zogen Katzenkinder groß, pflegten verletzte Katzen gesund, kastrierten wilde Katzen und vermittelten über 350 Stubentiger in ein schönes Zuhause. Auch wenn das Geld immer knapp war, gaben die Tiere ihnen so viel Kraft zurück. Als Tierschützer ist er nach dem Verlust seiner Frau in große Schwierigkeiten geraten. Er war überlastet und alleine nicht in der Lage, in das normale Leben zurück zu kehren. Nach der Veröffentlichung seiner Geschichte wurde Siegfried Beyer (0177 2016475) von einer waren Hilfsflut überwältigt, für die er unendlich dankbar ist und die es ihm ermöglicht, sich auch weiterhin für Tiere einzusetzen.

Engagement in Tierheimen und privat

Engagierte Tierliebhaber wie er gibt es auch hier in der Region einige. Leider noch immer viel zu wenige, so dass auf den Schulter der wenigen sehr viel Druck lastet. Doch es ist schön zu sehen, mit welcher Hingabe sich die Tierschützer in den Tierheimen oder privat für die Tiere einsetzen.

Ich bin dankbar über die vielen Begegnungen mit Menschen in unserer Region, denen das Leben der Tiere ebenso am Herzen liegt, wie mir. Denn nur mit einem solchen Einsatz und Engagement lässt sich auf eine bessere Zukunft hoffen, in der ein Tier nicht bloß eine Sache, sondern ein Lebewesen mit Empfindungen und Gefühlen ist.

Von Kristin Engel