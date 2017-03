Limbach. Ein groß angelegter Feuerwehreinsatz sorgte Dienstagabend im Ortsteil Limbach für Aufsehen: 20 Einsatzkräfte aus Limbach und Oschatz mussten anrücken, nachdem Unbekannte Öl im kleinen Gewässer entsorgt hatten.

Die dafür nötige Ölsperre kam aus Riesa. „Diese Sperren sind sehr wirksam“, versicherte Lars Natzke, Wehrleiter in Oschatz. „Sie wird noch ein paar Stunden auf dem Teich bleiben und voraussichtlich am Freitag entfernt werden.“ Die Einsatzkräfte hatten den kontaminierten Bereich mit speziellem Öl-Bindemittel bearbeitet. Das entstehende Öl-Wasser-Gemisch wurde abgeschöpft, in Auffangbehältern gesammelt und damit für die fachgerechte Entsorgung vorbereitet.

Den größten Teil der schädlichen Flüssigkeiten konnten die Einsatzkräfte bereits am Dienstag entfernen, seitdem kümmern sie sich nach und nach um die Reste. „Es handelt sich um dreieinhalb bis vier Liter, wahrscheinlich Motoröl“, teilte Peter Stracke vom Umweltamt Nordsachsen mit. Zu größeren Umweltschäden sei es nicht gekommen. Die Stadt Oschatz hat bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Von Christian Neffe