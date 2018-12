Luppa/Wermsdorf

Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend gegen 11.30 Uhr ist der Fahrer eines schwarzen Peugeot verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam das Auto auf der Staatsstraße zwischen Wermsdorf und Luppa aus Richtung Wermsdorf gefahren. In einer Rechtskurve kam der Peugeot von der Fahrbahn ab und landete auf dem angrenzenden, schlammigen Feld.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Der Fahrer musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, soll sich jedoch nur leicht verletzt haben. Die Unfallursache steht noch nicht fest. In der Mittagszeit am Sonnabend war die Straße feucht, die Temperatur lag bei etwa vier Grad Celsius. Eventuell ist der Peugeot in der Kurve ins Schleudern gekommen. Das Auto hat augenscheinlich einen Totalschaden. Die Straße musste nicht gesperrt werden.

Von Frank Hörügel