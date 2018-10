Oschatz

Auch in Deutschland gibt es gelegentlich Geschichten, die dem amerikanischen Mythos „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ ziemlich nahe kommen. Zum Beispiel die Geschichte von Grit Hanisch. Zwar kann die 49-Jährige nicht von sich behaupten, Millionärin zu sein – ihre Karriere zeigt jedoch, dass aus einem kleinen Beginn etwas wahrlich Großes erwachsen kann.

Hanischs Geschichte begann so klein, wie man es sich nur vorstellen kann: Im Jahre 1993 machte sich die gelernte Krankenschwester selbstständig, fuhr als Ein-Frau-Pflegekraft in der Region Oschatz umher und versorgte etwa zehn Patienten. „Ich sollte damals im Auftrag eines Leipziger Pflegedienstes einen Standort in Oschatz aufbauen. Da dachte ich mir: Wenn ich das für jemand anderes machen kann, dann kann ich auch gleich meinen eigenen Dienst aufbauen.“

25 Jahre später ist Grit Hanisch stolze Chefin eines ambulanten Pflegedienstes sowie einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Westen von Oschatz, beherbergt dort 51 Menschen, um die sich 30 Pflegekräfte kümmern. Vieles hat sich in dieser Zeit in ihrem Beruf verändert. Als sie in die Selbstständigkeit startete, gab es noch nicht einmal die gesetzliche Pflegeversicherung. Allem voran aber ist der Pflegebedarf enorm gestiegen. Das spürte sie schon 2004, als sie sich in die oberste Etage des Gebäudes einmietete, das sie heute ganz in Beschlag genommen hat: „Die Fließen waren noch nicht mal trocken, da waren die Zimmer schon voll“, erinnert sie sich.

Wenig überraschend ist auch, dass es gleichsam schwieriger geworden ist, an neues Personal zu kommen. Umso wichtiger ist es Grit Hanisch deshalb, dass sich ihr Angestellten gerne zur Arbeit kommen: „Wir pflegen ein herzhaftes, familiäres Miteinander.“ Familiär ist in diesem Zusammenhang sogar wörtlich zu verstehen: Einer der Mitarbeiter ist Hanischs Sohn Tom, studierter Betriebswirt, der nach seiner Ausbildung nicht in die große Wirtschaft, sondern lieber den Familienbetrieb verstärken wollte.

Dann sagt Grit Hanisch etwas, das man nur von wenigen Chefs hört: „Eigentlich müsste ich jeder meiner Mitarbeiterinnen die Füßen küssen.“ Umso bedauerlicher, dass sie diese Dankbarkeit an immer weniger Neueinsteiger weitergeben kann, denn Azubis und Praktikanten sind Mangelware geworden. Wie so viele andere soziale Einrichtungen sucht Grit Hanisch deshalb im Ausland nach Fachkräften, aber auch das gestaltet sich alles andere als leicht. Die Ausbildungszertifikate der Bewerber aus Osteuropa beispielsweise würden hierzulande nicht ohne Weiteres anerkannt. „Wenn schon die ganze Zeit über den Fachkräftemangel gesprochen wird, dann sollte man da auch mehr Möglichkeiten schaffen“, meint die 49-Jährige.

Trotz dieser Probleme liebt Grit Hanisch ihren Beruf nach wie vor: „Das schönste daran ist, wenn man die Dankbarkeit der Patienten zu spüren bekommt. Man baut zwar nicht zu jedem eine Bindung auf, aber wenn, dann berührt das einen wirklich.“ Zehn Jahre will sie mindestens noch dabei bleiben, dann soll ihr Unternehmen an den Sohn gehen. Und zum 50. Geburtstag ihres Pflegedienstes? Da wird man Grit Hanisch wohl auf Mallorca finden. „Ja, ich könnte mir nach dem Ruhestand ein Leben im Ausland vorstellen.“ Nun denn, auf die nächsten 25!

Von Christian Neffe