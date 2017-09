Ein starker Sachse aus Cavertitz

Wer Ralf Lindner im Cavertitzer Gemeinderat erlebt, weiß, dass ihm die Ausstattung des Computerkabinetts der Grundschule am Herzen liegt. Lindner, der dort den Schülern Grundlagen beim Umgang mit dem PC vermittelt, würde ihnen das gern an moderneren und vor allem zuverlässigen Geräten zeigen. Dank einer Großmolkerei ist nun Verbesserung in Sicht.