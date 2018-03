Einblicke in fast normalen Wermsdorfer Werkstattalltag

Bastelstand und Basar gibt es nicht jeden Tag in der Werkstatt des Christlichen Sozialwerkes. Und normalerweise werden die Geräte zur Grünpflege und für den Winterdienst auch nicht repräsentativ in der Lagerhalle abgestellt. Aber ansonsten bot sich den Besuchern am Freitag ein absolut authentischer Blick auf den Arbeitsalltag in dieser Einrichtung.