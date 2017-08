Einbrecher stehlen Werkzeuge im Wert von 8000 Euro aus Dahlener Betrieb

Dahlen. Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag in einem Betrieb in der Dahlener Industriestraße zugeschlagen. Der Betriebsleiter (35) musste morgens gegen 6 Uhr auf seinem Weg zur Arbeit feststellen, dass ein Loch im Maschendrahtzaun, der das gesamte Gelände umzäunt, klaffte. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig habe er sofort den Verdacht gehegt, dass hier Kriminelle am Werk gewesen waren.

Der Betriebsleiter fuhr auf den Hof der Firma und bemerkte dort das aufgehebelte Rolltor der Gerätehalle. In der Halle fehlten mehrere Fugenschneider, Motorsensen und Kettensägen. Die Beamten geben den Wert der gestohlenen Werkzeuge mit insgesamt 8000 Euro an. Die Höhe des Sachschadens, den die Kriminellen bei ihrem Einbruch in das Firmengelände angerichtet haben, wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Der 35 Jahre alte Leiter des Dahlener Unternehmens verständigte die Polizei über den Einbruchdiebstahl. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von OAZ