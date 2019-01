Liebschützberg/Zausswitz/Leipzig

Sie leidet noch immer unter massiven Schlafstörungen und geht im Dunkeln nicht mehr vor die Tür. „Ich habe wohl Angst bis an mein Lebensende“, schilderte Isolde H. am Mittwoch im Zeugenstand am Landgericht Leipzig. Die 75-jährige Rentnerin war am 5. Juli vorigen Jahres in ihrem Haus von zwei Männern überfallen worden. Sie wurde wie berichtet mit Pfefferspray angegriffen. Den Angeklagten wird laut Anklage der Staatsanwaltschaft schwerer Raub angelastet.

Opfer mit Pfefferspray attackiert

Ahnungslos hatte die rüstige Witwe an jenem Sommertag auf ihrem Sofa gesessen und ein Kreuzworträtsel gelöst. „Mit einem Mal standen zwei Personen im Wohnzimmer“, erinnerte sie sich noch einmal an den damals beginnenden Albtraum. Sie sei aufgestanden und auf einen der Täter zugegangen. „Da hatte ich schon eine Ladung Pfefferspray im Gesicht. Das sind Schmerzen, man glaubt es nicht“, sagte die Witwe. In ihrer Not habe sie laut geschrien. „Der Täter versuchte, mir den Mund zuzuhalten, dann gab es wieder Pfefferspray“.

Schlafstörungen und Angst begleiten Geschädigte

Ein lauter Hilferuf alarmierte den Sohn, der gerade von einem Brandeinsatz der Feuerwehr zurückgekehrt war. Er brachte seine Mutter erstmal in seinem Haus in Sicherheit. Der Vorfall hatte nachhaltige Folgen für die Rentnerin. Wochenlang habe sie einen Pflegedienst in Anspruch nehmen müssen, weil sie nichts sehen konnte. „Die Augen haben furchtbar gebrannt, eine ganze Zeit noch.“ Weil sie nach dem Überfall nicht mehr im eigenen Haus schlafen konnte, übernachtete sie bei ihren Kindern. Zwischenzeitlich hat die 75-Jährige in ihrem Haus zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Eine Frage indes quäle sie immer: „Kommen die wieder?“ Beide Täter, die ohne Beute die Flucht ergriffen hatten, wurden kurze Zeit später festgenommen.

Tatverdächtige fielen im Dorf auf

In Zaußwitz falle jeder Fremde sofort auf, erklärte Zeuge Steffen H. (56), der Sohn der Geschädigten. Er hatte nach dem Überfall lauthals um Hilfe gerufen, kurze Zeit später erkannte er Dominic B. (19) wieder, einen der beiden Männer, die er bei seiner Ankunft in der Nähe des Grundstücks gesehen hatte. Der Zweite, Marco W. (45) wurde später in der Nähe gefasst. Ein von der Polizei eingesetzter Fährtenhund vollzog den Weg über eine Wiese nach, den er genommen hatte. Er sei nicht beteiligt gewesen, gab er damals gegenüber der Polizei an. Zum Prozessauftakt im Dezember hatte der vielfach vorbestrafte Mann über seinen Anwalt erklären lassen, dass er damals einen Tipp bekommen habe, dass bei der Wohnungsinhaberin 5000 Euro zu holen seien – in ihrer Abwesenheit. Sie war aber da und es kam anders als geplant. Beide Angeklagte schieben sich den Einsatz des Pfeffersprays gegenseitig zu (wir berichteten).

Verfahren gegen Dominic B. abgetrennt

Dominic B. kam auch am Mittwoch nicht zur Verhandlung nach Leipzig. Der arbeitslose Freiberger, der letzte Woche wegen angeblicher Krankheit nicht erschienen war, erklärte seinem Anwalt am Telefon, dass er kein Geld für eine Fahrkarte habe. Die Jugendkammer unter Vorsitz von Michael Dahms hatte zwischenzeitlich angewiesen, ihm das Geld dafür zur Verfügung zu stellen. „Diese Verfügung ist versehentlich aber nicht ausgeführt worden“, erläuterte der Richter den Prozessbeteiligten. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Vollzug des Haftbefehls kam für das Gericht nicht in Betracht. Das Fehlen des Angeklagten scheine ja „nicht schuldhaft“ zu sein. Schließlich entschied sich die Jugendkammer, das Verfahren gegen Dominic B. abzutrennen und auszusetzen. Es wird später wieder aufgenommen. Somit könne das Verfahren gegen Marco W. – er sitzt in Haft – weitergehen.

Das Gericht möchte noch die Augenärztin des Opfers vernehmen. Die Medizinerin ließ sich am Mittwoch wegen Problemen mit der Telekom entschuldigen. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Saskia Grätz