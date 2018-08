Mügeln

Inmitten von Mügeln steht eine Festung. Schon von weitem sind die Fahnen zu sehen, die auf ihrer Spitze thronen. Kein prunkvoller Barockbau in Gold und Beige, vielmehr ein einsamer Turm in Rot und Weiß, der seinem Erbauer einen weitschweifenden Blick über die Gartenanlage Grünes Tal erlaubt.

Vom Lok- zum München-Fan

Dieser Erbauer heißt Uwe Fiedel – und seit Jahren brennt er für den FC Bayern München. An sich nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist jedoch, wie sehr er seine Leidenschaft nach außen trägt: Unzählige Fahnen, Transparente und Wappen zieren seinen Garten und den hölzernen Turm, den er selbst errichtet hat. „In der DDR war ich Fan von Lokomotive Leipzig. Nach der Wende wurde dann der FC Bayern zu meinem Lieblingsverein“, sagt der 50-Jährige.

Wie das bei der Begeisterung für eine Sportmannschaft so üblich ist, gibt es dafür keine rationalen Gründe. Ortsverbundenheit scheidet ob der großen Entfernung zwischen Mügeln und München (auch wenn sich beide Ortschaften die ersten beiden Buchstaben teilen) aus.

Wenn man Fiedel zuhört, erkennt man aber schnell, worauf seine Leidenschaft fußt: auf der Stadionatmosphäre und der Fankultur. „1992 war ich das erste Mal im Olympiastation. Das war ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann“, sagt er. „Es war einfach großartig!“

„Allianzarena ist mein zweites Wohnzimmer“

Heute läuft Fiedel nach eigener Aussage in seiner Freizeit nur im Fan-Trikot herum und bezeichnet die Allianzarena als „mein zweites Wohnzimmer“. Für das Sommerfest des Gartenvereins am vergangenen Wochenende hat er seine Festung nochmals herausgeputzt: Stolz präsentiert er die Andenken, die er über all die Jahre gesammelt hat.

Beispielsweise ein Transparent vom Spiel der Frauen-Mannschaft des FCB gegen Hoffenheim. „Eigentlich wurden die nicht herausgegeben, aber einer der Platzanweiser sagte zu mir: ,Wenn die jemand in der Halbzeitpause abnimmt, dann sind sie halt weg’.“ Die Fankultur – sie funktioniert beim Rekordmeister eben noch ganz klassisch. Und sie vertritt Werte: In der Südkurve – dem Stammplatz der Schickeria, mit der auch Fiedel sympathisiert – werde sich stark gegen Rechts engagiert, wie der Mügelner betont.

Dabei geht fast unter, wie viel Arbeit Fiedel zuvor in den Garten steckte: „Als ich den vor zwölf Jahren erworben habe, musste ich erstmal komplett entrümpeln“, berichtet er. Glanzstück des kleinen Schrebergartens ist jedoch der erwähnte Turm, der nur über eine kleine Leiter zu erklimmen ist.

RB Leipzig bei Bayern-Fans noch immer verpönt

Wie reagieren die Gartennachbarn auf seinen Bayern-Fetisch? „Die haben sich inzwischen daran gewöhnt“, sagt Fiedel. Und wie empfindet der Mann, der Rot und Weiß „Wohlfühlfarben“ nennt, gegenüber dem jüngsten Bundesligazugang RB Leipzig, der ja ebenfalls auf diese Farbkombination setzt? Die Leipziger seien bei den Fans anderer Vereine noch immer verpönt, erzählt Fiedel. Aber das werde sich schon irgendwann beruhigen. War beim damaligen Aufsteiger Hoffenheim ja genau so.

Von Christian Neffe