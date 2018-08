Oschatz

Federmappe, Stifte, Lineal und Süßkram steckten die Oschatzer Eltern ihren Abc-Schützen am Wochenende in die Zuckertüten. Laufschuhe waren jedoch nicht unter den Geschenken – obwohl dafür genug Platz gewesen wäre.

Die meisten Erziehungsberechtigten sehen für diese Utensilien aber gar keinen Bedarf beim Nachwuchs, denn schließlich werden die Kleinen ja bis ins Oberschulalter in den kommenden Jahren mit dem Auto bis ans Schultor gefahren – am besten noch bis ins Klassenzimmer, wenn es denn baulich einzurichten ginge – stimmt’s, liebe Eltern?

Was fehlt, um das morgendliche Verkehrschaos an der Bahnhofstraße auf Höhe der Grund- und der Oberschule zu bannen, sind konkrete Anreize, zu Fuß zu gehen. Wenn die Eltern ihre Kinder nicht zum Laufen an die Hand nehmen, müssen eben andere das Problem in die Hand nehmen. Die Lösung liegt am Weges- oder in diesem Falle besser gesagt, am Straßenrand. Im Fliegerhorst, am Stranggraben und am Gadegastweg in Richtung Mannschatz hat die Stadt Oschatz schöne und sichere Sitzbänke zum Verweilen aufgestellt – weil es die Bürger wollten.

Mit Sicherheit würden viele Mütter und Väter mit ihren Sprösslingen liebend gern zur Schule laufen – und sich zwischendurch ein wenig ausruhen – wenn der Weg etwas länger ist. Die Stadt täte also gut daran, hier entlang der Zubringerstraßen zu den Schulen endlich auch Bänke aufzustellen. Wenn die Verwaltung diese Entscheidung nicht auf die lange Bank schiebt und so fix handelt wie im Fliegerhorst, dann läuft’s endlich mit der Verkehrssicherheit – im wahrsten Sinne des Wortes. Tja, Sitzgelegenheiten halten Gehfaule auf dem Laufenden. Wer hätte das gedacht? Diese Entscheidung ist wirklich eine sichere Bank.

Von Christian Kunze