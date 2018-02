Einsatz-Marathon für Oschatzer Feuerwehr-Leute

Oschatz/Mügeln/Wellerswalde. Als am Montagfrüh 6.46 Uhr die Piepser der Oschatzer Feuerwehr-Kameraden das erste Mal anschlugen, wussten sie noch nicht, dass dieser Einsatz nur der Auftakt für einen kleinen Marathon war. Sie wurden zu einem Fehlalarm in den RHG-Baumarkt in der Lichtstraße gerufen.

Mit einem Fehlalarm ging es in Mügeln weiter, wo um 16.15 Uhr die Brandmeldeanlage in der Firma Rematec angeschlagen hatte.

Von dort aus fuhren die 18 Einsatzkräfte weiter nach Wellerswalde, wo ein brennender Holzstapel in Flammen aufgegangen war (16.22 Uhr). „Die alten Bahnschwellen haben lichterloh gebrannt“, sagte Wehrleiter Lars Natzke. Die Oschatzer löschten die Flammen zusammen mit Kameraden der Wehren Wellerswalde, Zaußwitz und Gaunitz-Terpitz.

Zum Abschluss wurde 16.30 Uhr ein Grünflächenbrand (zehn Quadratmeter) in der Oschatzer Ambrosius-Marthaus-Straße gemeldet. Hier löschten die Wehren von Oschatz, Riesa und Schmorkau. Kurz vor 18 Uhr war der Einsatz-Marathon beendet.

Von Frank Hörügel