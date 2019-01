Lampersdorf/Karlsfeld

Das neue Jahr hat begonnen und bei den meisten sind die guten Vorsätze noch ganz frisch. Mehr Sport, weniger Essen. Das steht doch bei den meisten hoch im Kurs. Oft fällt es gerade der etwas älteren Generation schwer, dies umzusetzen. Da hilft es, wenn man jemanden hat, der einen ein wenig anschiebt und mitreißt. Gut, wenn man dann auf eine Tochter zählen kann, die früher einmal mehr in den Bergen daheim war als in Lampersdorf, wo sie eigentlich her stammt: Dr. Jana Redemske, ehemals Odrich, die 2005 zuletzt mit der Leipziger Everest-Expedition für Spannung sorgte. Inzwischen lebt sie im Münchner Norden, ist Ärztin und geht mit ihren zwei Kindern in die Berge vor der Haustür. Logisch, dass Oma mit muss!

Mit Oma und Opa auf den Gipfel

2018 kamen Regina und Horst Odrich aus Lampersdorf nach München, um Zeit mit den Enkeln zu verbringen. Was lag näher, als gleich noch ein wenig weiter zu fahren und in den Bergen Halt zu machen? Bei einem Wanderurlaub erholt man sich gleich doppelt gut. Und nach kleineren Touren zwischen Kochel und Garmisch sollten Oma und Opa mal wieder zusammen mit dem Rest der Familie auf einem Gipfel stehen. Inzwischen sind die rüstigen Rentner beide deutlich über 70 Jahre alt und auch sonst gesundheitlich nicht mehr die Allerfittesten. Aber getreu dem Motto: „Wer rastet, der rostet!“ ging es auf den Weg.

Enkelkinder motivierten die Omi

Ziel war der Herzogstand, 1731 Meter hoch und der Lieblingsberg von König Ludwig II. „Da oben hat man eine traumhafte Sicht nach München bis hin zur Allianz Arena im Norden und bis zur Wettersteinspitze und dem Karwendel im Süden“, beschreibt Jana Redemske. Zunächst fuhren sie mit der Seilbahn ein Stück dem Gipfel entgegen. Ein paar Zugeständnisse müsse man schon machen, wenn man Oma bis ganz nach oben bringen will, so die erfahrene Bergkletterin. Der Weg zum Gipfel führte erst gemütlich Richtung Gipfelanstieg. Dann ging es im Zick-Zack die letzten Meter hinauf. Da musste Oma sich den teils doch schwierigen Wegpassagen stellen. Ein wenig klettern war angesagt. Immer wieder kamen die Enkelkinder und motivierten ihre Omi, die sich mitunter schnaufend den Weg nach oben bahnte. Aber sie kämpfte sich tapfer und voller Tatendrang nach oben. Manchmal auf allen Vieren, mal mit Hilfe der Kinder oder mit einer kleinen Rast am Wegesrand kraxelte sie unermüdlich weiter.

Bewegung ist immer gut

Als Diabetikerin muss sie sehr auf ihren Zuckerhaushalt achten und sportliche Betätigung diesen Ausmaßes bringt den Blutzuckerspiegel sehr durcheinander“, gibt Jana Redemske zu bedenken. Aber das sei für Regina Odrich noch kein Grund, sich nicht zu bewegen und an ihre eigenen Grenzen zu gehen. Auch Opa Horst Odrich, der sich einer Operation am offenen Herzen unterziehen musste, sei wieder fit und sehr aktiv. Redemskes Fazit: „Das sind keine Ausreden, um sich an den guten Vorsätzen für das neue Jahr vorbei zu mogeln.“

Nachdem alle verborgenen Energiereserven aktiviert wurden, stand die Familie wenig später gemeinsam unter dem Gipfelkreuz. „Berg Heil, liebe Oma, lieber Opa“, grüßt Jana Redemske in die Region, „wir sind stolz auf euch“.

Von lvz