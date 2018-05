Oschatz

Das diesjährige Oschatzer Stadt- und Vereinsfest naht mit großen Schritten. Vom 8. bis 10. Juni gibt es wieder eine Vereinsmeile, Musik – angekündigt ist unter anderem Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel – ,Gastronomie, Schausteller und vieles andere mehr.

Besonders von und für die Oschatzer ist in diesem Jahr die Aktion „1000 Hände für Oschatz“, kündigt Steven Dornbusch von der Nevado Entertainment GmbH an, der das Fest gemeinsam mit der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, der Stadtverwaltung und weiteren Partnern stemmt. „Hier brauchen wir breite Unterstützung, um zu zeigen, dass die Stadt mehr ist als das, was der Kölner Privatsender RTL zum Jahreswechsel gezeigt hat“, sagt er. Am Sonnabend, dem 9. Juni, wird es deshalb etwas Besonderes am frühen Nachmittag im Stadtzentrum geben. Unterstützt von den Schülern des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums und der Oschatzer Gilde sollen mindestens 1000 Hände für die Dauer des Stadtfestes verewigt werden. „Dazu bilden wir eine Menschenkette von der Bühne in der Lutherstraße bis zur Bühne auf dem Neumarkt. Hier verteilen die Gymnasiasten und die Gildemitglieder gemeinsam weiße DIN A4-Blätter. Auf dem Papier verewigen möglichst viele Menschen ihren Handabdruck.“ Die Blätter werden dann an einer Wäscheleine von der Lutherstraße bis zum Neumarkt aufgehangen und verbleiben dort das gesamte Wochenende, um Oschatz als Gemeinschaft zu symbolisieren. „Egal ob jung oder alt, ob Oschatzer oder Gast, jede Hand zählt, je mehr, um so besser“, wirbt Dornbusch. Beginn der Aktion ist 14 Uhr, die Menschenkette wird ab 13.45 Uhr gestellt.

Das Stadtfest ist als Veranstaltung bei Facebook angelegt. Das Teilen der Veranstaltung ist ausdrücklich erwünscht. Auch Anregungen, Hinweise oder Vorschläge anderer Art können dort angebracht werden, so Dornbusch.

Von Christian Kunze