Cavertitz

Unangemeldete Gäste gehen derzeit offenbar in der Gemeinde Cavertitz von Tür zu Tür. Wie Gemeinderat Mario Röder (SPD) zur letzten Sitzung erzählte, seien Leute unterwegs, die bei Landbesitzern nach Flächen zum Kauf fragen, um dort Windkraftanlagen zu errichten. „Und dabei wird den Leuten suggeriert, dass wir das im Gemeinderat schon beschlossen haben“, wusste Röder zu berichten.

Cavertitz bleibt bei Nein

Vor allem Letzteres sorgte für Empörung unter den Cavertitzer Gemeinderäten, denn das Gegenteil ist der Fall: In der Vergangenheit hatte sich der Rat wiederholt dagegen ausgesprochen, dass auf dem Gebiet der Kommune Windkraftanlagen errichtet werden können und Ende der 1990er Jahre sogar einen Flächennutzungsplan aufgestellt, um das Aufstellen von Windrädern weitgehend einzuschränken.

Bürgermeisterin beruft sich auf Planungsverband

Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) bestätigte, dass Vertreter von Firmen deshalb in der Verwaltung vorgesprochen hätten. Sie habe dabei die ablehnende Haltung der Gemeinde nochmals gekräftigt. Dabei könne sich die Kommune auch auf den Planungsverband Westsachsen berufen, der nämlich sehe Windkraftanlagen hier gar nicht vor. „Wenn ich weiß, welche Firma diese Befragung veranlasst hat, schreibe ich denen“, so Gürth. Sie erwarte, dass die Unternehmen von derartigen Besuchen an der Haustür absehen.

Offenbar waren jene außerdem gut vorbereitet und hatten gezielt Einwohner angesprochen, die Flächen außerhalb der Orte besitzen. Dabei sei es unverständlich, so die Gemeinderäte, dass überall so viel Aufhebens um Datenschutz gemacht werde und dann offenbar Informationen zum Grundbuchauszug bei Kaufinteressenten landen.

Von Jana Brechlin