Oschatz. Schnelle Internetverbindungen sind die Lebensadern der Zukunft – nicht nur in Oschatz und der Collm-Region. Joachim Ferl ist einer von vielen Oschatzern, die noch immer auf das schnelle Internet warten. Es herrscht Nachholbedarf und Unterversorgung in Teilen des Oschatzer Stadtgebiets, erst recht in einigen Ortsteilen. „In den vergangenen Jahren las ich immer wieder Beiträge in der OAZ, in denen Bürgermeister aktiv für Ihre Einwohner eine bessere Versorgung erreicht hatten“, so Ferl. Da in der Parkstraße, wo der 69-Jährige wohnt, die Geschwindigkeit „mehr als langsam“ sei und nicht einmal die Mediatheken der TV-Sender laufen, wandte er sich bereits an die Stadt mit der Bitte, aktiv zu werden. „Erhalten habe ich eine Mail der zuständigen Frau Seidel, in der stand, dass die Stadt dafür nicht zuständig ist und ich mich an meinen Telefonanbieter wenden muss“, so der Rentner. Seither liest Ferl weiterhin Meldungen über stolze Gemeinderäte und Bürgermeister, die für schnelleres Internet gesorgt haben. „Jedes Mal denke ich an meine, an die Stadt Oschatz adressierte Mail und fühle mich nicht besonders gut dabei“, meint der Senior.

Leitungen ungeeignet für neues Netz

Nur 300 Meter hinter dem Krankenhaus sehe es schlecht mit der Internetgeschwindigkeit aus. „Gleich nach der Wende wurden unsere Telefonleitungen erneuert und man sagte uns damals, dass es sich um Glasfaserkabel handelt.“ Später erfuhr der Oschatzer, dass es sich zwar um das modernste Material handele, es aber in der Anbindung ungeeignet für schnelles Netz sei. All diese Informationen erhielt Joachim Ferl nur über den Buschfunk, offiziell habe es keine Informationen zum Ausbau gegeben. Seitens der Telefonanbieter werde man stetig vertröstet mit der Aussage: „Schneller geht es nicht mit ihren Leitungen.“

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) ging zum Neujahrsempfang auf die Problematik ein. „Immer, wenn ich die Bürger aus unseren Ortsteilen einladen oder besuchen möchte, schreibe ich am besten einen richtigen Brief aus Papier, mit einer Briefmarke drauf. Denn ich kann nicht sicher sein, ob sie eine E-Mail lesen oder öffnen können.“

Förderung für Breitbandausbau

Am Zuge sei der Landkreis Nordsachsen. Landrat Kai Emanuel (parteilos) kämpfe um eine Besserung, hat ein Gutachten erstellen lassen und Förderanträge gestellt – für Investitionen in den Breitbandausbau der Orte, in denen kein schnelles Internet anliegt. Als erster Landkreis hat Nordsachsen zwei Förderbescheide von Bund und Land erhalten und in diesem Monat soll die Ausschreibung beginnen (wir berichteten). „Wenn wir Glück haben, investieren wir reichlich 500 000 Euro. Wenn wir kein Glück mit der technischen Lösung haben, investieren wir rund 1,3 Millionen Euro eigene Mittel in ein Leitungsnetz, das uns nicht gehört“, so Kretschmar.

Gefördert wird der Breitbandausbau zu 90 Prozent, den Rest steuern die Kommunen selbst bei. „Die technische Begleitung ist ausgeschrieben und in Vorbereitung. Insgesamt stehen 67 Millionen Euro vom Bund und 28 Millionen Euro vom Freistaat dafür zur Verfügung. Wir gehen von einer Gesamtinvestition von 105 Millionen Euro aus, um den Bedarf flächendeckend abzusichern“, teilt Peter Stracke von der Pressestelle des Landratsamtes Nordsachsen auf Anfrage der OAZ mit. Ausgeschrieben werde technologieneutral. Deshalb könne auch noch keine konkrete Gesamtsumme für das Vorhaben genannt werden. Nordsachsens Nutzer können sich auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 50 Mbits pro Sekunde freuen, für 30 Prozent könnten sogar bis zu 100 Mbits pro Sekunde zur Verfügung stehen.

Von Christian Kunze