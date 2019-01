Grossböhla/Oschatz

Endspurt für die Abstimmung beim Feuerwehr-Oskar: Noch bis zum 27. Januar kann per Internet für Feuerwehren aus der Region beim Rennen um die Auszeichnung Magirus-Award für das Nationale Feuerwehrteam des Jahres gestimmt werden.

Drei Kategorien zur Wahl

Unter allen Bewerbern hat eine Jury zehn Einsendungen ausgewählt, die jetzt im Rennen um die begehrte Auszeichnung sind. Der als Feuerwehr-Oskar bezeichnete Preis wird seit 2012 vom gleichnamigen Hersteller für Feuerwehrtechnik und -Fahrzeuge verliehen. Mittlerweile gibt es drei Kategorien, neben dem Award für die beste Feuerwehr Deutschlands gibt es den Preis auch international sowie für soziales Engagement.

Einziger ostdeutscher Bewerber

Als einziger ostdeutscher Bewerber, der noch im Rennen ist, behaupten sich die Kameraden aus Oschatz, Großböhla, Dahlen und Schmannewitz unter den besten Zehn. Ausgewählt wurden die Wehren für die gemeinsam durchgeführte Evakuierung von Passagieren aus einem ICE-Zug, der wegen eines umgestürzten Baumes auf der Bahnstrecke bei Großböhla feststeckte.

Feuerwehrleute hoffen auf breite Unterstützung

„Für uns ist das schon eine Sensation, dass wir überhaupt so weit gekommen sind“, kommentierte Wulf Sukale, Wehrleiter von Großböhla, das bisherige Abschneiden. Jetzt hoffen die Kameraden auf Unterstützung von Gleichgesinnten, Vereinen, Firmen, Einrichtungen und Menschen der Region. „Wir wollen natürlich so viele Stimmen wie möglich“, so Sukale kämpferisch. Darauf hofft auch der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke.

Bei Veranstaltung im März dabei

„Für uns ist das schon sehr spannend“, räumte er ein. Ein Erfolg sei die Wahl unter die zehn besten Feuerwehren Deutschlands aber allemal. Damit haben sich die Helfer aus der Region immerhin schon die Einladung zur Auszeichnungsveranstaltung in Ulm gesichert. „Das ist im März, und da sind wir dabei“, blickte Natzke voraus.

Von Jana Brechlin