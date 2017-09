Endspurt für Fotowettbewerb der Sornziger Kloster-Stiftung

Sornzig. Noch bis zum 19. September können Hobby-Fotografen und alle, die per Bild Liebenswertes festgehalten haben, sich am Fotowettbewerb der Stiftung Dr. Ludolf Colditz Kloster Marienthal beteiligen. Denn „Lebenswertes in und um Sornzig“ ist dabei gefragt und genau so lautet das Motto des Wettbewerbes. Ein Blick auf die Landschaft, einen Ort, ein Gebäude, auf Menschen und ihr Tun, ein Ereignis, alles kann liebenswert sein. Und genau so facettenreich wünschen sich die Ausrichter die Arbeiten.

Pro Wettbewerbsteilnehmer können bis zu vier Fotos im Format A 4, egal ob schwarz-weiß oder farbig, eingereicht werden. Dabei ist zu beachten, dass auf dem Umschlag ein Stichwort zur Einsendung, jedoch kein Absender oder Name, zu schreiben ist. Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer gehören in einen verschlossenen Umschlag. Beigefügt sollte hier auch das Einverständnis sein, die Bilder im Kloster Sornzig zeigen zu dürfen. Datum, Ort und Unterschrift sollten nicht fehlen. Dieses ist mit dem verschlossenen Bilderumschlag in ein weiteres Kuvert zu stecken und an Bettina Schubert, Klosterstraße 16, 04769 Mügeln bis zum 19. September zu senden. Bereits einen Tag später wird sich die Jury treffen und die Wettbewerbsarbeiten in Augenschein nehmen. Am 14. Oktober findet dann die Preisverleihung im Kloster statt. Als Preise winken ein Kurzurlaub im Kloster und Obstlandleckereien.

Von Bärbel Schumann