Oschatz

Endspurt für den Mulde-Elbe-Radweg: Der vorletzte, der vierte Bauabschnitt der Radroute wurde eröffnet und das sogar fast einen Monat vor dem angesetzten Termin. Oberbürgermeister Andreas Kretschmer zeigte sich begeistert, nicht nur ob des schönen Wetters. Bauamtsleiter Michael Voigt zählte eifrig die vorbeifahrenden Radler: „Das war jetzt schon der siebte.“ Von Mannschatz über Schmorkau können sich Radfahrer nun über mehr als drei Kilometer Radstrecke freuen, die bis zur Gemeindegrenze mit Liebschützberg führt. Im Bereich der ehemaligen Schmalspurbahnstrecke verläuft ein zweieinhalb Meter breiter Asphaltweg, der ab dem Bereich der Zaußwitzer Straße in einen drei Meter breiten Feldweg übergeht, den auch Landwirte mit ihren Fahrzeugen nutzen werden.

Heimatverein Mannschatz plant Kleinbahndenkmal

Die Stadverwaltung Oschatz und das Ingenieursbüro S.T.H. Heppner aus Riesa stimmten mit den öffentlichen Trägern die Planung des Bauabschnitts ab. Der Firma Walter Straßenbau KG fiel nach der öffentlichen Ausschreibung die Bauausführung zu, die Anfang Oktober begonnen hatte. In den nächsten Tagen werden entlang des Radweges noch 30 Kirschbäume und 15 Birken gepflanzt. Der Heimatverein Mannschatz hat angeregt, zur Erinnerung an die Kleinbahnstrecke ein Gleis der Kleinbahn und eine Hinweistafel aufzustellen, wofür schon befestigte Flächen existieren. Die Stadt Oschatz stellt dazu noch eine Bank am Ortseingang Mannschatz auf. Nun fehlt noch die Fertigstellung des dritten Bauabschnitts, wofür der Förderantrag schon gestellt wurde.

Von Katharina Stork