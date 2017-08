Energieversorger unterstützen Parkett-Workshop im Schloss Dahlen

Dahlen. Konstanze Lange, Kommunikationsbetreuerin der Versorgungsunternehmen EnviaM und Mitgas, hat einen Sponsoringvertrag über 1000 Euro für das Projekt „Workcamp Parquet“ (OAZ berichtete) überreicht. Dankend nahmen Hartmut Risse, stellvertretender Bürgermeister in Dahlen, Karl Berger, Vorsitzender des Dahlener Schloss- und Parkvereins und René Caran vom Projekt „Workcamp Parque“ die finanzielle Unterstützung entgegen. Das Projekt „Workcamp Parquet“ im Schloss Dahlen findet vom 2. bis 10. September statt.„Wir freuen uns sehr, einen Beitrag zu diesem großartigen Vorhaben leisten zu können. Mit dem Projekt ,Kunst machen’ unterstützen wir im Rahmen der Sponsoringfibel künstlerische Projekte von Kindern und Jugendlichen in unserer Region“, sagt Konstanze Lange. Diese Sponsoringfibel richtet sich an Städte und Gemeinden, Vereine und Initiativen sowie Kindergärten und Schulen im Grundversorgungsgebiet der beiden Energiedienstleister. Welche Projekte gefördert werden, entscheidet eine Jury aus Vertretern der Energieversorger und den Kommunen. Seit der Erstauflage der Sponsoringfibel 2007 wurden bereits über 3000 Projekte mit mehr als 3,2 Millionen Euro unterstützt. „Anträge auf Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit können alle Vereine und Kommunen in unserem Konzessionsgebiet ab November 2017 für das Jahr 2018 stellen“, so die Kommunikationsbetreuerin.

Von Kristin Engel