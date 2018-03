Entdeckungen zum Tag der offenen Töpferei in Börln

Börln. Zeit zum Zuschauen, Ausprobieren und Fachsimpeln bot am Sonntag die Keramikwerkstatt von Jana Heistermann in Börln. Die Künstlerin hatte sich am bundesweiten Tag der offenen Töpferei beteiligt und dazu auch ihre Kollegin Heinke Binder aus Ochsensaal eingeladen, die Gästen die Arbeit an der Drehscheibe erklärte und half, dass dort in kurzer Zeit harmonisch geformte Becher, Schalen oder Vasen entstehen konnten.

Andere Besucher wagten sich an das freie Gestalten mit Ton und formten Andenken, die anschließend gebrannt wurden. „Ich war schon zur Klassenfahrt hier und habe getöpfert, heute versuche ich auch, mit der Scheibe zu arbeiten“, hatte die neunjährige Klara ein Ziel. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Lena und Nathia machte sie sich zunächst aber über bereits vorbereitete Becher her, die nach Lust und Laune bemalt werden konnten. „Wir haben einfach einen Teil Keramik zur Verfügung gestellt, die die Besucher anschließend selbst verzieren und glasieren können. Außerdem zeige ich den Raku-Brand draußen vor dem Haus“, erklärte Jana Heistermann. Und wie sie das tat, das hatte durchaus etwas von einer Geschichtenerzählerin.

Raku-Technik im heimischen Brennofen

Und so folgten die Gäste interessiert ihren Ausführungen über diese uralte japanische Technik, die ihren Ursprung in der Teezeremonie hat und bei der stets Unikate entstehen. Mit langstieligen Zangen holte Jana Heistermann ganz vorsichtig Schalen und Becher glühend heiß aus dem Ofen unter freiem Himmel. Nach kurzem Abkühlen an der Luft kommt das Gut anschließend in Behälter, die bereits mit Sägespänen gefüllt sind. Weitere Späne werden anschließend noch in die Tonwaren gestreut und beginnen durch die große Hitze sofort, dort zu verkohlen. „Habt ihr das Klacken gehört?“ fragte Heistermann in die Runde und klärte auf: „Das ist die Keramik, die reißt.“ Auf diese Weise entstehe die einzigartige Zeichnung, die typisch sei für den Raku-Brand. „Wenn nicht nur mit Holzspänen, sondern auch mit Laub gearbeitet wird, werden dabei ätherische Öle frei, die die Keramik manchmal golden oder grün schimmern lassen.“

Nach der Vorführung luden Helfer die Gäste in die Ausstellung ein, wo Säfte verkostet, georgisches Fladenbrot und Kuchen genascht werden konnte – ein schönes Angebot, bei dem sich viele der zahlreichen Besucher aus der ganzen Umgebung zusammenfanden.

Heistermann öffnet ihre Werkstatt für Interessenten

Wer sich selbst noch nicht an den Ton traute, der konnte dennoch Keramik mit nach Hause nehmen, denn natürlich standen Töpferwaren auch zum Verkauf. Und wer den Tag der offenen Töpferei verpasst hat, muss nicht bis zum nächsten Jahr warten, denn einmal im Monat, immer sonnabends, öffnet Jana Heistermann ihre Werkstatt für interessierte Besucher, die einfach schauen und sich ausprobieren wollen.

Von Jana Brechlin