Oschatz

Neues Jahr, neuer Parkplatz: Oberhalb des Hortes Grashüpfer, in der Vorwerksgasse, werden am Dienstag neue Stellflächen für Kraftfahrzeuge ihrer Bestimmung übergeben. Die Stadt knüpft daran die Hoffnung, dass sich die Verkehrssituation am Morgen und in den frühen Nachmittagsstunden am Schulcampus in der Bahnhofstraße entspannt.

Platz für Eltern

„Eltern, die ihre Kinder in den Hort, die Grundschule zum Bücherwurm oder die Härtwigschule bringen, können den Parkplatz künftig nutzen“, nennt Rathaussprecherin Anja Seidel den Hintergrund für diese kommunale Investition. Ebenfalls erneuert wurden Garagen unweit des Außengeländes am neuen Hort, außerdem soll noch ein Geräte- und Spielzeugschuppen entstehen, war von Seidel zu erfahren.

Platz für Turnhalle

Die Stadt hat zudem baufällige Gebäude in der Vorwerksgasse 2 abgerissen. „Der Platz wird benötigt, um eine weitere Idee für den Schulcampus an der Bahnhofstraße umzusetzen. Die Vision ist es, auf die leere Fläche – gemeinsam mit dem Grundstück des ehemaligen Roten Vorwerks – einmal eine Turnhalle zu errichten“, erinnert die Sprecherin.

Von Christian Kunze