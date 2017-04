Oschatz. Wenn ehemalige Oschatzer extra aus Berlin anreisen, dann muss schon etwas Außerordentliches passieren. So am Freitag im E-Werk. Zur zweiten Auflage des Tanzballs im E-Werk warf sich der noch immer mit dem Verein seiner Heimatstadt verbundene Torsten Ackermann in feinen Zwirn und bewirtete gemeinsam mit Stefan Kirsten die knapp 30 Paare, die zum Tanzen gekommen waren. Die Tanzpausen ließen sich an einer Hand abzählen, über den Abend hinweg hatte DJ Heiko Hübler für jede Generation die passenden Rhythmen parat. Die Paare kamen privat oder gruppenweise aus diversen Tanzschulen der weiteren Umgebung. Etliche kamen zum zweiten Mal nach der Premiere der Veranstaltung im November – und werden auch ein drittes Mal dabei sein. Denn, da sind sich die Organisatoren um Beate Hübler einig, die positiven Rückmeldungen der Tanzpaare bestärken das Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum, die Tanzabende fortzusetzen.

Von Christian Kunze