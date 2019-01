Oschatz

„Sag mal, Herr Tessmer. Wo kommt noch mal der Schlodder her?“ Katja Bachmann, Leiterin des O-Schatz-Parks, sitzt in ihrem Büro und telefoniert einem Schwein hinterher. Schlodder, das Schwein, lebt in den Tiergehegen des Parks und ist ein Besucherliebling – auch, weil der Eber als ehemaliges Haustier mit Menschen besser kann, als mit seinen Artgenossen. Nachdem er als Ferkel als Gewinn bei einer Tombola verlost wurde und nicht artgerecht in einer Menschenfamilie aufwuchs, nahm der Tierpark ihn auf. „Es wird oft gefragt, ob wir Tiere übernehmen können“, sagt Katja Bachmann. Nachdem das aber irgendwann überhand genommen habe, verlange man mittlerweile einen Obolus für die Versorgung. Denn die koste schließlich Geld.

Was Ausgaben angeht, muss die Parkverwaltung ohnehin gut planen. „Es wird von Besuchern oft vergessen, dass all das auch instand gehalten werden muss“, erzählt Katja Bachmann. „All das“ umfasst nicht nur die Gehege, sondern auch die Parkanlage, verschiedene Fahr- und Freizeitgeschäfte und die Pension am Park. Für dieses Jahr stehen einige Reparaturen an, der Zaun beispielsweise muss langfristig erneuert werden, zu instabil ist er. „Am Wochenende wird hier oft eingebrochen, teilweise werden die Absperrungen beschädigt, Pflanzen herausgerissen oder Dinge herumgeworfen“, sagt Katja Bachmann. Die neue Zaunanlage soll Abhilfe schaffen. 200 Meter stehen schon, 800 sollen noch folgen. Auch die Bepflanzung insgesamt hat gelitten. Den trockenen Sommer 2018 haben einige Gewächse nicht überlebt.

Zur Galerie Alpakas, Ziegen, Affen und Kängurus. Die Tierpfleger im O-Schatz-Park haben alle Hände voll zu tun. Nicht nur mit ihren Schützlingen, sondern auch mit gut meinenden Besuchern.

Den Besucherzahlen dagegen haben die heißen Monate gutgetan. Katja Bachmann schätzt, dass das „bomben Wetter“ mehr als 50 000 Gäste auf das ehemalige Landesgartenschaugelände gelockt hat. Zwar werde die genaue Zahl nicht erhoben – der Eintritt sei ja immerhin kostenlos – aber die Anzahl der ausgegebenen O-Taler biete eine Orientierung. Diese sind für den Wechselkurs von einem Euro im Eingangsbereich des Parks zu erhalten und können für Fahrten mit den Freizeitgeräten verwendet werden. Insgesamt sei 2018 für den Park also ein erfolgreiches Jahr gewesen, bilanziert Bachmann.

Parkbewohner leiden an „falsch verstandener Tierliebe“

Es gibt allerdings auch Probleme, für welche die Parkmitarbeiter langfristig noch keine Lösung gefunden haben. Dazu gehört etwa, dass viele Besucher die „Bitte-nicht-Füttern“-Schilder geflissentlich übersehen und den Tieren Leckereien über den Zaun reichen. „Das ist dann falsch verstandene Tierliebe“, sagt Katja Bachmann. Sie verstehe zwar, dass Gäste des Parks ihren Lieblingen etwas Gutes tun wollen. Falsches Futter schade diesen aber immens. „Jedes Tier reagiert da anders. Füttert man zum Beispiel Rehe mit zu viel Mais oder Kohl, blähen die Tiere auf und sterben unter Umständen“, erklärt die Leiterin des O-Schatz-Parks. Bisher habe man das zum Glück durch den schnellen Einsatz eines Tierarztes abwenden können. Futterspenden seien dagegen gern gesehen. Die würden dann sortiert und je nach Verträglichkeit zugeteilt.

Einige Tierarten verkriechen sich im Winter

Diese Aufgabe übernehmen dann Oliver Tessmer und Jana Zimpel. Die beiden Tierpfleger kennen die Eigenheiten ihrer Schützlinge gut. Sie wissen, dass Schlodder sich nur verhalten an seine Artgenossen Schnitzel, Wiener und Kotelett heranwagt, dass das Känguru nach dem Verlust seines Partners kein weiteres Tier im Gehege dulden würde und dass die Erdmännchen neugierig, aber auch scheu sind. „Jetzt im Winter verkriechen sich einige Arten sowieso lieber in ihren Behausungen“, sagt Jana Zimpel. Die Erdmännchen zum Beispiel seien in ihren Winterquartieren untergebracht – inklusive Heizstrahler. „Die Schweine, zumindest unsere, sind auch richtige Schönwettertiere“, erzählt Oliver Tessmer. Dazu bereite eine der Sauen Sorge. Schnitzel hat einen nicht zu behandelnden Tumor und ist deswegen ganz abgemagert. „Das macht einen dann doch traurig“, sagt Tessmer, dem man genau wie Jana Zimpel die enge Bindung zu den Tieren anmerkt.

Die Saison startet im O-Schatz-Park Anfang März. Dann können sich Besucher wieder auf Veranstaltungen wie den Familientag am ersten Mai und das Lichtermeer am Rosensee am 10. August freuen. Bis dahin hat das Gelände von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Diese Zeiten verlängern sich im Sommer um zwei Stunden.

Von Hanna Gerwig