Oschatz

Märchen sind nur was für Kinder? Von wegen! Wenn Erwachsene sich darauf einlassen, können sie eine Menge Spaß haben, sagt Andreas vom Rothenbarth (Jahrgang 1957). Den Beweis trat der Märchenerzähler aus Thüringen am Montagabend in der Stadtbibliothek an. Im Rahmen der Märchenwoche zum 140-jährigen Bestehen der Ausleihe brachte Rothenbarth, studierter Informatiker, aber seit 15 Jahren ausschließlich Märchenerzähler, erst Gruppen der Oschatzer Kindereinrichtungen und schließlich die „Großen“ zum Staunen.

Fantastische Details

Mit einem immensen Gedächtnis trägt er seine Märchen, Sagen und Erzählungen vor. Sie wurzeln im Orient, dem Mittelalter oder der Romantik, haben mal britschen, mal deutschen und mal russischen Ursprung. Die Hintergründe zu seinen Fabeln liefert Rothenbarth gleich mit. Ein Grund, warum man aus diesem Abend nicht nur bestens unterhalten, sondern auch ein wenig schlauer herausgeht. Im Vordergrund stehen aber die fantastischen Details. Elemente wie Feen, Prinzen, sprechende Tiere und magische Pflanzen gibt es in seinen Erzählungen ebenso wie die einfachen Leute. Handwerker, Hausfrauen, Knechte – das Volk eben. Sie alle erleben pointierte Abenteuer, die nirgends niedergeschrieben, aber doch druckreif sind, so wie Rothenbarth sie vorträgt. Seine Stimme trägt die eineinhalb Stunden, in denen zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommt.

Wieder mehr erzählen

Sich einander gegenübersitzen und erzählen, ohne Fernseher, Computer oder Smartphone, das ist eine aussterbende Beschäftigung. „Ich sehne mich danach, deswegen gebe ich es weiter und hoffe, dass sich möglichst viele daran ein Beispiel nehmen – egal wie alt sie auch sind.“ Rund 40 Besucher nahmen die Anregung mit, sich künftig wieder mehr zu erzählen. Als Erinnerung gab ihnen Andreas vom Rothenbarth eine Perle mit. Die Glasmurmel, als Geschenk an jeden Gast, ist an den bevorstehenden, langen und kühlen Winterabenden vielleicht für den ein oder anderen Anlass, im geselligen Kreis selbst ein Märchen zu erzählen.

Von Christian Kunze