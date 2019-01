Collm-Region

Während dieser Tage zaghaft die ersten Schneeflocken des neuen Jahres fallen, regierte vor 40 Jahren der Frost. Menschen aus der Region erzählen ihre Geschichten:

Gotthard Deuse und seine Frau sind guter Dinge, als sie am Silvesterabend aufbrechen, um in einem Gasthaus in Niedergoseln tanzen zu gehen. „Zu dem Zeitpunkt haben wir noch nichts mitbekommen – es schneite nur ein bisschen“, sagt Deuse. Der Spaß ist allerdings schnell vorbei: Kurz vor Mitternacht fällt der Strom aus, die Temperaturen sinken schlagartig. Auf dem Rückweg haben die Deuses es schwer, sich auf den Beinen zu halten, so glatt ist es. „Am nächsten Tag nahm dann das Unheil seinen Lauf“, erzählt der ehemalige Bürgermeister von Mügeln. Immerhin die Kinder freuen sich über den Schnee, der sich im Garten auf drei Meter türmt. Zum großen Glück der Familie verfügt das Haus noch über eine Ofenheizung, einen Propan-Gasherd und einen eigenen Trinkwasserspeicher.

Auch Karl Berger will eigentlich das neue Jahr begrüßen, als der Winter mit aller Härte einbricht. „Wir hatten das Haus voller Leute, die Familie ist zu Silvester zusammengekommen“, erinnert er sich. Gegen die Dunkelheit nach dem Stromausfall gibt es Kerzen, die Heizung und der Herd fallen allerdings aus. „Meine Frau ist dann rüber zu den Nachbarn, weil die noch einen Gaskocher hatten“, berichtet der Vorsitzende des Dahlener Schlossvereins. Würde die Region heute nochmals von einer solchen Kaltfront getroffen werden, wäre die Lage noch schlimmer – da ist er sich sicher. Schließlich funktioniere fast alles nur noch elek-trisch.

Gabi Liebegall wird den Winter 79 nie vergessen – denn ihre Tochter suchte sich ausgerechnet die kältesten Tage aus, um geboren zu werden. Am 29. Dezember kommt Liebegall auf die Entbindungsstation, am 2. Januar wird die Geburt eingeleitet. Bei Kerzenschein kommt ihr Kind gesund auf die Welt, erst am Abend springt ein Notstromaggregat an. In besonderer Erinnerung sind der ehemaligen Redaktionsleiterin der OAZ die He-bammen und Schwestern geblieben, die sie liebevoll umsorgten. „Sie behielten während der gesamten Zeit den Überblick, deckten mich zu, kochten mir Tee und beruhigten mich immer wieder“, schreibt sie.

Jochen Schmidt feiert den Jahreswechsel 78/79 in einer Kneipe in Glossen – ebenfalls bei Kerzenlicht. Mit der Besinnlichkeit ist es schnell vorbei. Als Angestellter beim Rat des Kreises ist er am Torgauer Hafen für die Verteilung der Kohle zuständig, die per Schiff dort angekommen ist. Und bei Temperaturen um minus 26 Grad ist der Bedarf groß.

Von Hanna Gerwig