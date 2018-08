In der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderates stellte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) kürzlich ein Anliegen vor, mit dem sich ein „Herr von weiter weg“ an die Verwaltung gewandt hatte. Er vermisse in Bornitz einen Gedenkstein für die Opfer des Eisenbahnunglückes von 1956.