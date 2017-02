Dahlen. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Aufklärung eines Raubes, bei dem ein 79-jähriger Mann körperlich zu Schaden kam. Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. Juli 2016. Da die Bundespolizei jetzt in diesem Zusammenhang Bildmaterial zur Verfügung stellen konnte, wird jetzt noch einmal die Öffentlichkeitsfahnung verstärkt.

Die Polizei schildert die Vorgänge vom 9. Juli so: Ein 79-jähriger Mann bestieg um 22.15 Uhr in Dresden den Regionalexpress und verließ diesen um 23.19 Uhr an der Haltestelle Dahlen. Er begab sich auf den direkten Weg zum Bahnhofsvorplatz. Dabei führte er eine Sporttasche mit sich. Mit im Zug saßen zwei junge Männer, die ebenfalls in Dahlen ausstiegen. Aufgrund einer Gehbehinderung des Geschädigten waren die beiden Männer deutlich schneller zu Fuß unterwegs und überholten den 79-Jährigen. Auf Höhe des Fahrradschuppens kamen ihm die beiden Männer wieder entgegen und gingen zurück in Richtung Unterführung. Dem Geschädigten fiel dabei schon auf, dass die beiden Personen sehr aufgeregt agierten. Nach kurzem Fußweg erreichte der 79-Jährige sein Fahrrad, welches er an einem beleuchteten Unterstand für Kleinkrafträder angeschlossen hatte. Während er das Aufstecklicht am Fahrrad anbringen wollte, spürte er einen Schlag im Genick, sackte in sich zusammen und blieb auf dem Rücken liegen. Aus dieser Position heraus, konnte er den Täter sehr gut erkennen und stellte fest, dass dieser zu den zwei Männern gehörte, die ihm Minuten vor der Tat entgegenkamen. Der Täter griff sich die Tasche und ließ den Verletzten zurück. Dieser konnte sich nur mühsam wieder aufrichten und fuhr mit seinem Fahrrad in seinen nahegelegenen Heimatort. Von dort aus verständigte er die Polizei.

Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Kripo Leipzig, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Rufnummer 0341 966 4 6666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Hagen Rösner