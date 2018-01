Erneut Containerbrand in Mügeln

Mügeln. Erneut stand ein Container in Mügeln in Flammen: Am vergangenen Sonntag mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln abermals ausrücken, um einen Papier- und Pappecontainer zu löschen, der aus bisher ungeklärten Gründen Feuer gefangen hatte. Die Meldung war um 20.37 Uhr in der Zentrale der Feuerwehr eingegangen, 17 Kameraden rückten anschließend mit zwei Einsatzfahrzeugen aus. Ort des Geschehens war die Blumenstraße 28, in unmittelbarer Nähe zur Kindertagesstätte Sonnenblume.

Das Resultat des Containerbrandes in Mügeln am 14. Januar 2017 in der Blumenstraße. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Mügeln

Dies war der inzwischen sechste Papiercontainer, mit dem die Kameraden seit Oktober 2017 zu kämpfen hatten. Zur genauen Brandursache konnte Stadtwehrleiter Norman Wolf keine Angaben machen, wahrscheinlich handele es sich jedoch um Brandstiftung. „Der Container wurde jedenfalls nicht von einem Blitz getroffen“, so Wolf. Zuletzt mussten die Mügelner am 30. Dezember wegen eines Containerbrandes ausrücken.

Von Christian Neffe